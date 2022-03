Wende in der Armeepolitik – Die Remilitarisierung der FDP 150 Jahre bestimmten die Liberalen die Schweizer Sicherheitspolitik. Nach dem Kalten Krieg verloren sie das Interesse – bis Thierry Burkart Parteichef wurde und Putin die Ukraine überfiel. Markus Häfliger Christian Zürcher

«Nicht mit der Friedenspfeife»: Thierry Burkart, Aargauer Ständerat und seit Oktober 2021 Präsident der FDP Schweiz. Foto: Keystone

Am vierten Kriegstag hat Thierry Burkart genug gesehen. Der Präsident der FDP Schweiz will aufrüsten. In einer Motion fordert er, das jährliche Militärbudget «sofort» von 5 auf «mindestens» 7 Milliarden Franken zu steigern. «Der Krieg in der Ukraine stellt eine Zäsur für die Sicherheitspolitik in Europa dar», schreibt Burkart in seinem Vorstoss.