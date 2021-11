300 Reichsten in der Schweiz – Die Reichsten in der Schweiz legten zu wie nie Das Gesamtvermögen der Allerreichsten hat um 115 Millliarden Franken zugelegt. Fast die Hälfte der Milliardäre sind Ausländer, die in der Schweiz wohnen und hier auch Steuern zahlen. Rita Flubacher

Hat mit einem Plus von 17 Milliarden Franken am stärksten zugelegt: Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne. Foto: Steffen Schmidt (Keystone)

Wer hat, dem wird gegeben: Das gilt in besonderem Masse für die 300 Reichsten in der Schweiz. Die vom Wirtschaftsmagazin «Bilanz» jährlich präsentierte Liste zeigt: Noch nie seit Einführung des Rankings sind die Vermögen so stark gestiegen wie in diesem Jahr.

Um 16,3 Prozent oder 115 Millliarden Franken hat das Gesamtvermögen zugelegt. Auf die 300 Reichsten aufgeteilt, ergibt sich ein durchschnittliches Vermögen von 2,7 Milliarden Franken. Beim erstmals vorgenommenen Ranking im Jahr 1986 lag der Betrag bei 660 Millionen Franken. Das entspricht einer Vervierfachung , währen sich das Bruttoinlandprodukt im gleichen Zeitraum etwas mehr als verdoppelt hat.

Weiter nach der Werbung

Und wer sind die zehn Reichsten? Unverändert an der Spitze stehen die drei Nachfahren von Ikea-Gründer Ingvar Kamprad. Die im Waadtland aufgewachsenen und eingebürgerten Brüder haben laut «Bilanz» ein Vermögen von 56 Milliarden Franken.

An zweiter Stelle rangieren mit 34 bis 35 Milliarden Franken die Familien Hoffmann, Oeri und Duschmalé, die von den Kurssteigerungen ihrer jüngst noch ausgebauten Mehrheitsbeteiligung am Pharmakonzern Roche profitieren.

Auf Platz drei folgt der Logistikunternehmen Klaus-Michael Kühne, der mit einem Plus von 17 Milliarden Franken am stärksten zugelegt hat.

Fast die Hälfte der Milliardäre sind Ausländer, die in der Schweiz wohnen und hier auch Steuern zahlen.

Zu den reichsten Inländern zählt die Unternehmerfamilie Blocher, die sich um 4 Milliarden verbesserte. Das Aktienpaket der drei Schwestern Magdalena Martullo-Blocher, Rahel Blocher und Miriam Baumann-Blocher an der Ems-Gruppe stieg um 2 Milliarden auf 15 Milliarden Franken.

Der britische Musiker Robbie Williams kaufte sich ein Anwesen am Genfersee. Foto: Keystone

In der Reichstenliste tauchen in diesem Jahr elf neue Namen auf. Darunter befindet sich der britische Sänger Robbie Williams, der sich am Genfersee niedergelassen hat. Auch Roche-Chef Severin Schwan ragiert mit einem geschätzten Vermögen von 100 bis 150 Millionen Franken unter den «Neuen».

Fehler gefunden?Jetzt melden.