Invasive Biberratten, Hornissen usw. – «Die Region Basel ist das Eingangstor für die Schweiz» Der Bund legt neue Zahlen zu gebietsfremden Arten in der Schweiz vor – es werden immer mehr. Was sind das für Tiere? Welche muss man bekämpfen? Ein Überblick. Simon Bordier

Einst brachten Pelztierzüchter Biberraten aus den USA nach Europa. Inzwischen gelten die Tiere als invasiv (hier ein Bild aus Deutschland). Foto: Michael Probst (Keystone)

Menschen werden von der Nosferatu-Spinne gebissen, im Baselbiet bauen Asiatische Hornissen ein Nest, derweil breitet sich die Tigermücke in beiden Basel weiter aus: Der Sommer 2022 war ebenso heiss wie exotisch. Tierarten und Pflanzen aus dem Mittelmeerraum und auch aus anderen Kontinenten fühlen sich zunehmend in der Schweiz wohl. In manchen Fällen auf Kosten der heimischen Fauna und Flora. Und: «Ja, es ist mit der Einwanderung weiterer Tierarten zu rechnen», heisst es beim Bundesamt für Umwelt (Bafu).