Trotz Volks-Nein – Die Regierung will Unterflurcontainer im Bachlettenquartier Der Kanton plant einen neuen Anlauf zur Einführung des umstrittenen Abfallentsorgungssystems. Mittels Pilotversuch soll die Bevölkerung doch noch überzeugt werden. Tobias Burkard

Im Bachlettenquartier sollen demnächst Unterflurcontainer die aktuelle Kehrichtsammlung ersetzen. Die zahlreichen Einsprachen der Bevölkerung wurden abgewiesen. Symbolfoto: Tamedia Archiv

«Wenn das Basler Pilotprojekt eine Figur wäre, so wäre es ein überhebliches Männlein mit Zylinder und Gehstock», schrieb meine Kollegin vor einigen Monaten in dieser Zeitung. Den Pilotversuch zur Einführung von Unterflurcontainern bezeichnete sie gar als «hinterhältig». Dies, weil es vor einigen Jahren zu einer Abstimmung über die Einführung von Unterflurcontainern, die das aktuelle Müllversorgungssystem ersetzen sollten, kam. Das Volk lehnte die Vorlage damals deutlich ab. Später hat der Grosse Rat das umstrittene Projekt trotzdem bewilligt, worauf es Einsprachen hagelte. Das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) hat diese Woche nun alle eingegangenen Einsprachen abgewiesen und den Pilotversuch einen Schritt weitergebracht.

«Um zu testen, ob sich die Sammlung von Bio- und sonstigen Abfällen in ein und demselben unterirdischen Container in Basel bewährt, plant der Kanton Basel-Stadt einen einjährigen Pilotversuch», kündigt das BVD die Aktion an. Dafür hat der Grosse Rat laut Daniel Hofer vom BVD Ausgaben in der Höhe von 1’715’000 Franken bewilligt. Im Pilotgebiet sei ein Netz von 29 Standorten vorgesehen, an denen täglich Hauskehricht in Bebbi-Säcken und getrennt auch Bioabfälle in den Hauskehricht geworfen werden können. Bis im Sommer 2023 wolle das BVD die Beschaffung der Unterflurcontainer abschliessen.

Weniger Lärm und Geruch

Um die Anwohner nicht übermässig zu belasten, habe das BVD die Beschaffung der Unterflurcontainer neu ausgeschrieben. Die neue Ausschreibung halte Kriterien für den Schutz der Quartierbewohner vor Lärm und Gerüchen fest. Zudem hätten die Container laut BVD weitere Vorteile. So würden sie entgegen der Ansicht der Einsprechenden kein Littering fördern. Die Hemmschwelle, um zum Beispiel Sperrgut illegal zu entsorgen, sei deutlich höher.

Auch lägen die Standorte der Container laut BVD zentral, sodass Entsorgungen grundsätzlich zu Fuss erledigt werden können. Im Unterschied zur aktuellen Sammlung, bei der Kehrichtfahrzeuge die bereitgestellten Abfallsäcke einladen, würde auch die Verkehrsbelastung im Quartier abnehmen.

Anlässlich des Pilotversuches wolle der Kanton die Quartierbewohner detailliert zu ihren Eindrücken und Erfahrungen befragen. Es sei eine repräsentative Umfrage vorgesehen: «Die Ergebnisse werden dem Regierungsrat und dem Grossen Rat als Grundlage für einen möglichen Entscheid über die stadtweite Einführung des Systems Sack-im-Behälter dienen», so Hofer.

Doppeldeutiges Volks-Nein

Es wäre das vorläufige Ende einer langen Kontroverse, die 2015 startete. Damals hat das Volk eine Vorlage zur Einführung von Unterflurcontainern klar abgelehnt. Die Umstände, unter denen das Volks-Nein zustande kamen, waren jedoch einmalig: Keine einzige Partei hatte für diese Abstimmung die Ja-Parole gefasst. Dies aus den unterschiedlichsten Motiven. So waren die Bürgerlichen komplett gegen die Idee der Unterflurcontainer, die Linken lehnten lediglich die vom Parlament präsentierte Vorlage ab – und fanden die Idee grundsätzlich gut.

Das BVD vertrat daraufhin die Ansicht, dass die Interpretation des Abstimmungsresultates vom 15. Juni 2015 nicht eindeutig sei. Auf Anfrage sagt Daniel Hofer dazu: «Das Bau- und Verkehrsdepartement setzt als Teil der kantonalen Verwaltung den politischen Auftrag des Grossen Rats um.» Was er meint: Im Februar 2019 hat der Grosse Rat den Pilotversuch «Unterflurcontainer im Bachlettenquartier» bewilligt.

Der Protest der Anwohner liess nicht lange auf sich warten: Das Ortsbild sei in Gefahr. Auch wurde bemängelt, dass nicht alle Senioren noch in der Lage seien, ihren Hauskehricht bis zu 150 Meter weit zum nächsten Container zu tragen. Insgesamt seien 89 Einsprachen bezüglich Littering, Lärm, Geruch, Mehrverkehr, Gehdistanzen, Stadtbild und Denkmalschutz beim BVD eingegangen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.