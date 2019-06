Die Regierung will kein neues Rathaus

Eng, stickig, abgeschottet: So negativ titulieren Parlamentsmitglieder das alte Rathaus aus dem Jahr 1698. Das denkmalgeschützte Haus an der Limmat stosse zwar räumlich, technisch und betrieblich an seine Grenzen, räumt der Regierungsrat nun nein. Auch anerkennt er «grundsätzlich die neuen Ansprüche an ein modernes Parlamentsgebäude» wie besserer Dialog mit der Bevölkerung und höhere Zugänglichkeit. Dennoch erteilt er dem Wunsch von Kantonsrätinnen und Kantonsräten von SP und EVP nach einem neuen «Haus der Demokratie» eine Absage.