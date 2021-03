«NZZ am Sonntag» – Die Redaktion fürchtet die feindliche Übernahme Die Belegschaft wehrt sich in einem Brief gegen die Kaltstellung von Chefredaktor Luzi Bernet. Hinter der Ernennung von Jonas Projer wird ein Machtkalkül von Eric Gujer befürchtet. Michèle Binswanger

Seine Ernennung zum neuen Chefredaktor der «NZZ am Sonntag» wirft nicht nur intern Fragen auf: Jonas Projer. Foto: PD

Das hat es in der Geschichte der NZZ noch nie gegeben: Ein «Blick»-Journalist wird neuer Chefredaktor. Einer sogar, der bei Ringier nichts mit Print zu tun hatte, sondern als TV-Moderator und Sendeleiter wirkte. Die Personalie hätte sicher noch mehr zu reden gegeben, wäre die Redaktion nicht noch mit dem Schock über die abrupte Absetzung des bisherigen Chefredaktors Luzi Bernet beschäftigt. Der durfte nämlich am Dienstag letzter Woche noch seinen Vorschlag für den künftigen Auftritt der «NZZ am Sonntag» (NZZaS) vor der Redaktion präsentieren. Am Mittwoch wurde ihm dann die Kündigung eröffnet.

Er wisse, die Absetzung sei für Bernet «ein schwieriger Entscheid» gewesen, sagte Verwaltungsratspräsident Etienne Jornod bei der Mitarbeiterinformation am 12. März, ein «sehr schwieriger Entscheid für alle». Angefragte Branchenkenner nennen es anders: «Unanständig und stillos» lautet das einhellige Urteil zum Vorgehen des Verwaltungsrats. Das sehen auch grosse Teile der NZZ-Redaktion und Bernet selbst so. Bei der Mitarbeiterinformation machte er seine Gemütslage deutlich: «Das ist kein Freudentag für mich. Ich bin über diesen Entscheid wütend und enttäuscht.»

Mehr als eine blosse Personalie

Um den Umgang mit Bernet dreht sich auch ein Brief, der momentan in den Redaktionen der NZZ und der «NZZ am Sonntag» die Runde macht, aber noch nicht offiziell überreicht wurde. Man äussert darin Befremden, wie Bernet als beliebter Chef und «Identifikationsfigur des Hauses» abgesetzt worden sei. «Er hat als Nachrichtenchef die Entwicklung des Newsrooms massgeblich vorangetrieben und als Leiter des Ressorts Zürich dessen Onlineauftritt gestärkt. Dass ihm nun vorgeworfen wird, er habe sich dem Weg in die digitale Zukunft verweigert, erscheint vor diesem Hintergrund seltsam», so der Brief.

Die Zeitung habe unter Bernet auf dem Markt gut funktioniert, heisst es weiter, umso unverständlicher die Art, wie man ihn «Knall auf Fall fallengelassen» habe. «Mit diesem Manöver geht auch ein Reputationsschaden für das Unternehmen NZZ einher, das für Qualität, Tradition und liberale Werte steht.» Die im Brief artikulierte Enttäuschung und Solidarität bleibt defensiv, auch Forderungen werden keine gestellt. Diese Zurückhaltung ist auch im Gespräch mit betroffenen Redaktorinnen und Redaktoren zu spüren. Angesichts der neuen Machtverhältnisse warten die meisten vorsichtig ab.

Zwar wurden bei der Mitarbeiterinformation auch Fragen gestellt, warum wieder keine Frau zum Zuge kam, schliesslich hätte es valable interne Kandidatinnen gegeben – etwa die für Zeitschriften zuständige Nicole Althaus. Jornod bestätigt erst auf mehrfaches Nachfragen, dass es solche Gespräche gegeben habe, man habe aber ein «anderes Profil» gesucht.

Projers Wahl sei «sehr unlogisch, denn weder digital noch vom Print hat er eine Ahnung», so ein renommierter Headhunter.

Denn es geht hier nicht nur um eine Personalie, sondern auch um einen politischen Richtungskampf: NZZ-Chefredaktor Eric Gujer verfolgt einen dezidiert bürgerlichen Kurs, mit dem er auch in Deutschland Erfolge auf dem Digitalmarkt verbuchen konnte. Bernet verantwortete ein linksliberales Blatt, ebenfalls erfolgreich.

Tatsächlich wird im Brief auch auf einen früheren Konflikt angespielt: «Nicht zum ersten Mal wird ein verdientes Mitglied der Redaktion auf undurchsichtige Weise ersetzt oder entlassen.» Damit spielt man wohl auf die Absetzung des eher linksliberalen NZZ-Chefredaktors Markus Spillmann im Jahr 2014 an, den der Verwaltungsrat mit dem rechtsnationalen Markus Somm ersetzen wollte. Die Berufung scheiterte am starken Widerstand der NZZ-Redaktion.

Tatsächlich ist in den Statuten ein Anhörungsrecht der Redaktion festgehalten, über das sich die Unternehmensführung bei der Berufung Projers hinweggesetzt hat. Allerdings habe man mit einzelnen Personen aus der Redaktion gesprochen, versicherte Jornod gegenüber seinen Mitarbeitern.



Will er seinen Machtbereich ausbauen? NZZ-Chefredaktor Eric Gujer. Foto: Reto Oeschger

An der Personalie Projer, dem Moderator, der nach nur zwei Jahren Aufbauarbeit bei Blick TV bereits die nächste Grossherausforderung sucht, entzünden sich tatsächlich Fragen. Von der NZZ-Unternehmensleitung sind diesbezüglich die üblichen nebulösen Floskeln zu vernehmen: Jünger, agiler, moderner, digitaler soll alles werden. Wie genau man das erreichen will und welche Qualifikationen Projer dafür mitbringt, bleibt offen. Sicher ist, dass man sich von ihm einen «Treiber-Effekt» erhofft, Strahlkraft nach aussen, Dynamik.

Von einem Dutzend angefragter Branchenkenner aus Digital- und Printbereich will niemand mit Namen Stellung nehmen zum Entscheid. Für viele bleibt Projers Wahl «sehr unlogisch, denn weder digital noch vom Print hat er eine Ahnung», so ein renommierter Headhunter, ganz zu schweigen von Changemanagement: «Selbst meine Longlist für diesen Posten wäre nicht lang genug, als dass ich Projer darauf geführt hätte», sagt der Branchenkenner.

Auch im Redaktionsbrief setzt man diesbezüglich Fragezeichen, wenn auch dezenter: «Es ist nicht unsere Aufgabe, die Wahl des Nachfolgers von Luzi Bernet zu beurteilen. Allerdings drängt sich die Frage auf, ob ein dem Posten angemessenes Auswahlverfahren stattgefunden hat.» Bekannt ist jedenfalls, dass etwa TV-Frau Susanne Wille, «Blick»-Chefredaktor Christian Dorer und der Chefredaktor des Zeitungsmantels AZ-Nordwestschweiz, Patrik Müller, angefragt wurden. Alle drei haben abgelehnt und wollen sich gegenüber dieser Zeitung nicht dazu äussern.

Eric Gujer gilt als kalter Stratege, der mit eiserner Hand führt.

Hinter den Kulissen geht es aber nicht nur um Digitalisierung, sondern auch um Machtfragen. Hier steht das Projekt «Seesicht» an, die weitere Zusammenführung der beiden Titel NZZ und NZZaS, die Eric Gujer zum Super-Chefredaktor machen und seinen Einflussbereich weiter ausdehnen würde. Er gilt als kalter Stratege, der mit eiserner Hand führt. In jüngster Zeit kam es deswegen zu zahlreichen Abgängen im mittleren Kader der NZZ. Bereits jetzt sind Abläufe in den Ressorts Sport, Ausland und Wirtschaft zusammengelegt, nun soll auch ein gemeinsamer Newsroom eingerichtet werden.

Bernet war bei diesem Konzentrationsprozess ein Bremser. Von Projer ist solches nicht zu befürchten. Zwar verantwortet er einen gegenüber dem Mutterblatt noch unabhängigen Titel, aber niemand rechnet damit, dass er Gujer etwas entgegensetzen wird, sollte die NZZaS politisch auf Kurs gebracht werden.

Erfolg mit linksliberaler Haltung

Das wiederum wirft bei der NZZaS-Redaktion Fragen auf. Denn ihre eher urban-linksliberale Positionierung dürfte Teil ihres Erfolgs sein. Darauf deutet auch der Umstand hin, dass die beiden NZZ-Blätter nur 30 Prozent Doppelleser aufweisen. Nach wie vor erwirtschaftet die NZZaS einen Jahresgewinn zwischen 3,5 und 4 Millionen, wie sich aus den diese Woche publizierten Jahreszahlen errechnen lässt. Dass sie ihr Profil bei einer weiteren Zusammenführung der beiden Titel beibehalten könnte, glaubt kaum jemand.

Die NZZaS, so fürchtet die Redaktion, soll politisch auf Kurs gebracht werden. Am Ende wird sich das am Pièce de Résistance entscheiden, dem Inlandressort. Hier gibt es jetzt schon «temporäre Verstärkung der NZZaS durch das Mutterblatt», wie Gujer an der Mitarbeiterinformation vom 12. März ausführte. Wie man diesbezüglich vorgehen will, wird aber erst im Herbst entschieden, wenn Projer seinen Posten antritt. Bis dahin hat die Unternehmensleitung beim Projekt «Seesicht» einen «Boxenstopp» verordnet.