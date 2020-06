Open-Air-Gemeindeversammlung – Die Rechnung zeigt: Aesch kann sich den Dom leisten An der Aescher «Landsgemeinde» war keine Opposition gegen das geplante Kultur- und Sportzentrum zu vernehmen. Rolf Zenklusen

Die Aescher Gemeindeversammlung fand auf dem Kunstrasenfeld der Sportanlage Löhrenacker unter freiem Himmel statt. Foto: Nicole Pont

«Das ist ja wie in Glarus an der Landsgemeinde», sagt ein älterer Herr zu seinem Begleiter. Die beiden gehen am Dienstagabend gemeinsam an die Open-Air-Gemeindeversammlung von Aesch. Auf dem Kunstrasenfeld der Sportanlage Löhrenacker heisst es aber: Abstand halten. Die Stühle für Einzelpersonen stehen zwei Meter auseinander, nur Personen aus dem gleichen Haushalt dürfen direkt nebeneinander Platz nehmen.

Hinter dem Kunstrasenfeld will die Gemeinde für 19,5 Millionen Franken ein neues Kultur- und Sportzentrum realisieren. Das Projekt «Dom», über das im September an einer Gemeindeversammlung abgestimmt wird, soll in die Region ausstrahlen. «Etwas Ähnliches gibt es – abgesehen vom viel grösseren Areal St. Jakob – nicht im Kanton Baselland», sagt Gemeinderätin Eveline Sprecher (SP) bei der Projektvorstellung.

Gemeinde hat gut gewirtschaftet

Das dreistöckige, runde und stützenfreie Gebäude, erbaut mit Holz aus dem Forstrevier Angenstein, soll 21 Meter hoch werden und einen Durchmesser von 75 Metern haben. Im Dom sind eine Sporthalle und ein Kultursaal vorgesehen, die unabhängig voneinander betrieben werden können. Für die Sporthalle sind 1300 Tribünenplätze geplant, der Kultursaal würde Platz bieten für 300 bis 500 Gäste. Im Neubau würden zwölf Sportgarderoben untergebracht. Acht davon könnten vom FC Aesch benützt werden. Der Dom würde das Bedürfnis des Musikvereins nach Proberäumen erfüllen. Der Neubau soll im Jahr 2023 in Betrieb gehen, wie Sprecher weiter ausführte.

Der Gemeinderat ist der Ansicht, dass sich Aesch den Dom leisten kann. Die 19,5 Millionen Franken seien «ein garantiertes Kostendach», betont Gemeinderat Andreas Spindler (SVP). Die Basellandschaftliche Kantonalbank und die Bürgergemeinde haben je eine Million zugesichert; nach weiteren Sponsoringbeiträgen und Zuschüssen aus dem kantonalen Sportanlagen-Konzept müsste die Gemeinde noch 14,5 Millionen Franken bezahlen. Dieses Geld werde in den Investitionsplan 2020 bis 2040 integriert, der Ausgaben von rund 100 Millionen vorsieht, sagt Spindler. 80 bis 90 Prozent davon könne Aesch selber finanzieren.

Letztes Jahr hat die Gemeinde gut gewirtschaftet. Die Rechnung 2019 zeigt einen Gewinn von 1,575 Millionen Franken. Davon werden 645’000 Franken der finanzpolitischen Reserve zugeführt; weitere 900’000 Franken werden für allfällige Unterdeckungen der Pensionskasse auf die Seite gelegt. Damit sind alle einverstanden.

Steuererhöhung nicht vorgesehen

Gemeindepräsidentin Marianne Hollinger (FDP) erklärt allfällige Auswirkungen der Corona-Krise. Gestützt auf Berechnungen des Kantons würden die Steuererträge dieses Jahr um 780’000 Franken zurückgehen; gesamthaft rechne Aesch mit einem Verlust von 1,2 Millionen Franken. Mit Blick auf den Abschluss 2019 sei dies verkraftbar: «Die Finanzen sind stabil. Corona wird uns nicht zu einer Steuererhöhung führen.»

1,05 Millionen Franken hat die Gemeindeversammlung für die Sanierung des Parkplatzes beim Löhrenacker bewilligt. Ein Antrag der Gemeindekommission, mit dem Entscheid zu warten, bis der Dom bewilligt sei, wird mit grossem Mehr gegen 55 Stimmen verworfen. Eine wirkliche Opposition gegen den Dom ist am Dienstagabend an der «Landsgemeinde» nicht zu hören. Vielleicht liegt das daran, dass mit der Zeit eine kühle Brise über den Löhrenacker zieht und einige Leute zu frösteln beginnen. Die allermeisten harren aus und erleben zwei eindrückliche Verabschiedungen: Gemeindepräsidentin Marianne Hollinger wird für 22 Jahre im Gemeinderat, davon 16 Jahre als Präsidentin, gewürdigt; Vizepräsident Bruno Theiler (FDP) für 16 Jahre als «Bildungsminister».