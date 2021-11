Kosten für Handwerker – Rechnung liegt zwei Drittel über Offerte – muss ich bezahlen?

Kosten für Handwerker – Die Rechnung liegt zwei Drittel über der Offerte – muss ich das bezahlen? Es kommt immer wieder vor, dass Handwerksbetriebe eine deutlich höhere Forderung stellen als offeriert. Ob sich Kundinnen und Kunden dagegen wehren können, hängt wesentlich von der Offerte ab. Bernhard Kislig

Wer vor der Auftragsvergabe ein Kostendach vereinbart, erhält bei Bau- und Sanierungsarbeiten mehr Kostensicherheit. Foto: Grigor Ivanov (Imago, Cavan)

Die Gipserarbeiten in der Küche des denkmalgeschützten Gebäudes wurden zwar gut ausgeführt. Doch die Rechnung, die inzwischen eingetroffen ist, verschlägt Christine Graf (Name geändert) im ersten Moment die Sprache: Statt der schriftlich offerierten 7300 Franken verlangt das Gipserfachgeschäft nach Abzug von Rabatt und Skonto einen Betrag von 12’195 Franken. Das sind zwei Drittel mehr als in der Kostenschätzung, die das Unternehmen nach einer Besichtigung vor Ort im Frühling eingereicht hat.

Ob Christine Graf die ganze Rechnung bezahlen muss, hängt davon ab, was sie mit dem Gipserfachgeschäft vereinbart hat. Grundlage für den Auftrag ist die Offerte. Je nachdem, wie diese formuliert ist, kann es durchaus erlaubt sein, einen deutlich höheren Betrag in Rechnung zu stellen.