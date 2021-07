Goldener Schnitt - Die rechnerisch schönsten Autos aller Zeiten

Der Goldene Schnitt Infos einblenden

Als Goldener Schnitt wird das Teilungsverhältnis einer Strecke oder anderen Grösse bezeichnet, bei dem das Verhältnis des Ganzen zu seinem grösseren Teil (auch Major genannt) dem Verhältnis des grösseren zum kleineren Teil (dem Minor) gleich ist. Die Kenntnis des Goldenen Schnittes ist in der mathematischen Literatur seit der Zeit der griechischen Antike (Euklid von Alexandria) nachgewiesen. Seit dem 19. Jahrhundert wurde er zunächst in der ästhetischen Theorie (Adolf Zeising) und dann auch in künstlerischer, architektonischer und kunsthandwerklicher Praxis als ein ideales Prinzip ästhetischer Proportionierung bewertet. Das Verhältnis des Goldenen Schnitts ist nicht nur in Mathematik, Kunst oder Architektur von Bedeutung, sondern findet sich auch in der Natur, beispielsweise bei der Anordnung von Blättern und in Blütenständen mancher Pflanzen, wieder.