Replik auf «Jansen pur» – Die Realität der Juso-Steuerinitiative

Am 26. September stimmt die Schweiz über die 99-Prozent-Initiative der Juso ab. Foto: Anthony Anex (Keystone-SDA)

Wirklich erschauern lässt eigentlich nur, wie weit weg ihre Argumente von der Realität sind. Es ist ein bekanntes Muster aus Abstimmungskämpfen: Im Verlauf der Debatte erkennen die Initianten, wie viele Konstruktionsfehler in der Initiative enthalten sind. Also spielen sie die Folgen herunter. So geschehen vor einigen Tagen in der Kolumne von Ronja Jansen.

Die offensichtlich gewordenen Schwächen und die wachsende Ablehnung der Initiative führen dazu, dass die Initianten nun auch nicht mehr davor zurückschrecken, Dinge zu behaupten, die im Widerspruch zum Initiativtext stehen. So behauptet Jansen, die zusätzlichen Steuereinnahmen könnten für Investitionen in den Service public verwendet werden. Richtig ist gemäss Initiative, dass die Mehreinnahmen für Steuersenkungen und Transferzahlungen zugunsten der sozialen Wohlfahrt eingesetzt werden müssen. Kein Wort von Investitionen in den Service public.

Man darf sich nicht von der falschen Kalkulation der Initianten täuschen lassen.

Wer den Initiativtext liest und die Umsetzung durchdenkt, wird feststellen, dass die Initiative eben nicht nur das reichste eine Prozent der Menschen im Land betrifft, sondern Menschen bis weit in den Mittelstand. Man darf sich hier nicht von der falschen Kalkulation der Initianten täuschen lassen, denn sie behaupten, es seien nur jene betroffen, die 100’000 Franken Kapitaleinkommen pro Jahr erzielen würden.

Am besten lässt sich dies im konkreten Fall zeigen: Nehmen wir erstens den von Jansen genannten Bäcker als Beispiel. Stellen wir uns vor, dieser Bäcker hat den Betrieb über Jahrzehnte aufgebaut, will nun in Pension gehen und seine Bäckerei deswegen verkaufen. Der Verkaufserlös ist gleichsam des Bäckers Altersvorsorge. Er hat durchgerechnet, wie viel Geld er bis an sein Lebensende brauchen wird, und setzt den Verkaufspreis entsprechend fest. Weil er die Bäckerei erfolgreich aufgebaut hat, liegt der Wert des Betriebs und damit der Verkaufspreis klar über der Schwelle gemäss Initiative. Realistischerweise wird er deutlich mehr als 100’000 Franken für seinen Betrieb erhalten. Er müsste also einen erheblichen Teil des Verkaufspreises mit dem Faktor 1,5 versteuern.

Damit seine Vorsorgeberechnung weiterhin aufgeht, müsste er aufgrund der Initiative einen höheren Verkaufspreis verlangen – oder massive Abstriche im Ruhestand machen. Seine Nachfolge müsste also mehr Geld aufbringen, will sie den Betrieb übernehmen, und sich deshalb stärker verschulden. Entweder leidet der Bäcker oder aber seine Nachfolge. Die abgeführten Steuern, das sind die Mittel, welche diesem KMU künftig für Investitionen und Arbeitsplätze fehlen.

Die Initiative hat mit Steuer- oder Verteilungsgerechtigkeit überhaupt nichts zu tun.

Nehmen wir als zweites Beispiel ein älteres Ehepaar, welches vor 30 Jahren eine Liegenschaft gekauft hat. Das Haus ist inzwischen zu gross geworden und soll deshalb verkauft werden – an eine junge Familie mit Nachwuchs. Die Entwicklung der Immobilienpreise der letzten Jahre führt dazu, dass die Wertsteigerung gegenüber dem Kaufpreis von vor 30 Jahren klar über dem Schwellenwert von 100’000 Franken liegt. Auch dieses Ehepaar müsste einen erheblichen Teil des Verkaufserlöses mit dem Faktor 1,5 versteuern. Auch hier müsste die Steuer

auf dem Kaufpreis aufgeschlagen werden – was bei der jungen Familie zu einer höheren Schuldenlast führt.

Beide Beispiele zeigen: Die Initiative hat mit Steuer- oder Verteilungsgerechtigkeit überhaupt nichts zu tun.

Die Behauptung von Jansen, das reichste eine Prozent besitze mehr als 43 Prozent des Gesamtvermögens im Land, ist falsch – sie ignoriert die Pensionskassenvermögen der Bevölkerung. Berechnet man diese ein, besitzt das reichste Prozent weniger als ein Drittel aller Vermögen. Die Vermögensverteilung ist in der Schweiz also deutlich

ausgeglichener, als behauptet wird. Es gibt keinen Grund, das Vorsorgevermögen auszublenden. Ausser man will der Bevölkerung ein Ungleichgewicht vorgaukeln, welches es so nicht gibt.

Bereits heute stammt ein wesentlicher Teil der Steuereinnahmen von den Reichsten. Jedes Jahr nimmt die Schweiz 7 Milliarden Franken Vermögenssteuern ein. Die reichsten 10 Prozent zahlen zudem die Hälfte der Einkommenssteuern. Hinzu kommt eine kräftige Umverteilung in der AHV und der Arbeitslosenversicherung. Der Abstimmungskampf legt die Mängel der verfehlten Initiative offen – deshalb empfehlen Bundesrat, Parlament und alle bürgerlichen Parteien ein Nein.

