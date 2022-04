Putins Krieg gegen die Ukraine – Die Radikalisierung des Dmitri Medwedew Als Kremlchef machte der heute 56-jährige Politiker liberalen Russinnen und Russen Hoffnungen auf eine moderne Ära. Nun gehört er zu Moskaus grössten Scharfmachern. Frank Nienhuysen

«Ultrapatriotische Rhetorik»: Dmitri Medwedew, stellvertretender Leiter des Sicherheitsrats Russlands. Foto: Getty Images

Der Kremlchef spricht, und er hat einen prachtvollen Ausblick. Auf gedrechselte, weisse Säulen, goldfarbene Kronleuchter, stuckverzierte Wände. Für einen russischen Präsidenten gibt es keine wichtigere Rede als die an die eigene Nation im Zentrum der Macht. Entschlossen steht der Oberbefehlshaber der Streitkräfte in einem der opulenten Kremlsäle, Russland und die Welt hören jetzt zu, in der ersten Reihe sitzt der Patriarch, und das, was der Präsident nun sagt, dürfte einigen Sorgen machen, vielleicht sogar Angst. Nicht im Westen, sondern bei den Hardlinern im eigenen Land.

Der Präsident fordert eine Erneuerung Russlands, und demokratische Werte sollen dessen Grundlage sein. Er verlangt «eine Gesellschaft freier Menschen», die Zugang zu Informationen haben, und nicht «eine archaische Gesellschaft, in der die Führer für alle denken und entscheiden». Er wolle ausländische Experten ins Land holen, er beklagt die «Rückständigkeit und primitiven Strukturen» der russischen Wirtschaft. Die USA? «Wir sollten nicht im Ausland nach Schuldigen suchen», sagt Russlands Präsident. Er heisst Dmitri Medwedew, es ist der 12. November 2009.

Bis zur Rückkehr von Wladimir Putin im Mai 2012 ist Medwedew im Amt geblieben. Gemessen an seinen Ansprüchen von damals war er ein erfolgloser Staatschef. Aber er steht auch heute noch im Zentrum der Macht. Loyale Vertraute lässt Putin nicht fallen.

Mit einer entnazifizierten Ukraine, so Medwedew, könne man «ein Eurasien von Lissabon bis Wladiwostok bauen».

Medwedew, Lieblingsband Deep Purple, ist jetzt 56, stellvertretender Leiter des Sicherheitsrats. Er hat sich seit seiner Präsidentschaft äusserlich kaum verändert, wirkt noch immer etwas jungenhaft und zurückhaltend. Liberale Sätze sind von ihm jedoch nicht mehr zu hören. Sie klingen wie die von Putin. Manchmal sogar bedrohlicher. Vor allem seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine.

Medwedew droht westlichen Firmen an, ihre Vermögen in Russland zu verstaatlichen. Er wirft den USA vor, diese wollten Russland «demütigen, einschränken, erschüttern, spalten, zerstören». Aber Russland, so sagt er, «hat die Macht, all unsere dreisten Feinde in die Schranken zu weisen». Die Gräuel im Kiewer Vorort Butscha seien falsche Propaganda des Westens und der Ukraine, die «für viel Geld fabriziert» worden seien. (Lesen Sie zum Thema den Artikel «Putins blutige Spur in Butscha» und den Kommentar «Putin gehört in eine Zelle».)

Die Sanktionen, erlassen wegen der Angriffe gegen die Ukraine, sind nach Ansicht von Medwedew töricht und völlig wirkungslos. Er spottet über die hohen Gaspreise, die der Westen künftig ohne russische Energie bezahlen müsste, er spricht von angeblichen Nazis und «toll gewordenen Bestien» in Kiew, von Verrätern im eigenen Land, von Russinnen und Russen also, die ihre Heimat wegen des Krieges verlassen haben.

Hämische und zynische Tiraden

Er sagte, man könne mit einer entnazifizierten und demilitarisierten Ukraine endlich «ein offenes Eurasien von Lissabon bis Wladiwostok bauen». Und es ist Medwedew gewesen, der eine mögliche Wiedereinführung der Todesstrafe zum Thema machte.

Als er noch Präsident war und mit US-Präsident Barack Obama einen Neustart der Beziehungen wollte, hatte Medwedew bei einem Besuch im kalifornischen Silicon Valley erstmals ein Twitter-Konto eröffnet. Jetzt nutzt er Telegram. Er schreibt jeden Tag. Keine kurzen Tweets, es sind sehr lange Einträge. Über «Inquisitionsprozesse» des Westens, über die «Entnazifizierung der Ukraine», über «törichte Polen»

Medwedew betont die Stärke der Atommacht Russland, damit «jeder die Bedrohung versteht, wer den Kurs Russlands beeinflussen» wolle. Als wäre es nicht sein Land, das ukrainische Städte in Schutt und Asche legt. Es sind von Häme und Zynismus erfüllte Tiraden eines Mannes, der einst die Hoffnung der liberalen russischen Gesellschaft war.

Absolut loyal gegenüber dem Kremlchef: Dmitri Medwedew und Wladimir Putin. Foto: Keystone

Medwedew hatte als Präsident sogar der regierungskritischen Zeitung «Nowaja Gasjeta» ein Interview gegeben, die die russischen Behörden nun ins Aus gedrängt haben. Vor allem in den Städten Moskau und Sankt Petersburg hatte die grösser gewordene Mittelschicht lange darauf gehofft – und Medwedew hatte diese Hoffnung selber genährt – , dass er eine zweite Amtszeit im Kreml erhalten werde.

Dann einigte er sich mit Putin auf eine Rokirowka, auf den unbeliebten Ämtertausch. Putin wurde wieder Präsident und Medwedew Regierungschef. Zusammen mit den manipulierten Parlamentswahlen löste dies im Winter 2011/12 die damals grössten Massenproteste im neuen Russland aus. Für Medwedew begann eine zwiespältige Zeit.

«Medwedew äussert sich, als wäre er schon immer ein strammer Konservativer und Antiwestler gewesen.» «Nesawissimaja Gaseta»

Als Regierungschef war er in der Bevölkerung unbeliebt und so etwas wie Putins Blitzableiter, wenn die Debatten unangenehm wurden wie bei der Erhöhung des Renteneintrittsalters. Ministerpräsident ist er seit seiner Ablösung vor zwei Jahren nicht mehr, doch immer noch Chef der Regierungspartei Einiges Russland.

Wie sehr Medwedew sich verändert hat, wird auch am Innovationszentrum Skolkowo deutlich. Er hatte wie kein anderer das Prestigeprojekt am Rande Moskaus gefördert. Er wollte es zu einem russischen Silicon Valley machen. Und sein langjähriger Vertrauter Arkadi Dworkowitsch wurde Vorstandschef. Vor zwei Wochen trat Dworkowitsch als Leiter von Skolkowo zurück. Er hatte sich für eine friedliche Lösung des Kriegs in der Ukraine ausgesprochen. Dmitri Medwedews Partei legte ihm das als Verrat aus.

Spekulationen über Parteiwechsel

Auch den russischen Medien ist nicht entgangen, welche Wandlung sie an diesem Führungspolitiker erleben. Nicht einmal in seinen vielen Jahren als russischer Ministerpräsident sei er medial derart aktiv gewesen, bemerkte die «Nesawissimaja Gaseta». Sie titelte neulich, dass Dmitri Medwedew sich «völlig von seiner damaligen Erscheinung löst». Früher habe er mit seiner Stalin-Kritik den Unmut von Ultrakonservativen ausgelöst. «Heute äussert er sich, als wäre er schon immer ein strammer Konservativer und Antiwestler gewesen. Vermutlich war er es schon immer.» Die alten Illusionen könne man jedenfalls einfach vergessen.

In russischen Medien wird spekuliert, Dmitri Medwedew könne zur radikalen Liberaldemokratischen Partei wechseln, deren langjähriger Chef Wladimir Schirinowski vor wenigen Tagen nach längerer Krankheit starb. Dies könne Dmitri Medwedews neue «ultrapatriotische Rhetorik» erklären. Die Zeitung «Moskowskaja Gasjeta» schreibt, er wolle sich noch vor den Wahlen 2024 für einen hohen Posten in Stellung bringen. Aber sie schränkt auch ein: «Seine grosse Unbeliebtheit könnte dies verhindern.»

