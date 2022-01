Dichteres Bauen gefordert – Die Quartiere der Reichen sind nicht die lukrativsten für den Kanton Pro Quadratmeter Wohnfläche generiert das Kleinbasler Matthäus-Quartier mehr Einkommenssteuern als das Bruderholz oder das St. Alban. Gute Argumente für verdichtetes Bauen, findet die Basler SP. Leif Simonsen

Auf dem Bruderholz (im Vordergrund der Wasserturm) ist die Einwohnerdichte tief. Deshalb ist der Steuerertrag pro Quadratmeter in dieser exklusiven Gegend nicht besonders hoch. Foto: Dominik Plüss

Wenn es um Steuererhöhungen für die Reichen geht, heben die Bürgerlichen gern den Mahnfinger in die Luft. Die guten Steuerzahler vom Bruderholz oder St. Alban dürften nicht vertrieben werden, sagen sie. Zu gross würden die Löcher in der Staatskasse. Die Quartiere der Reichen in Grossbasel würden die ärmeren Quartiere im Kleinbasel querfinanzieren, so ihre Annahme.

Die Zahlen, die das Statistische Amt Basel-Stadt für die Beantwortung einer Interpellation des SP-Grossrats René Brigger ausgearbeitet hat, zeigen ein anderes Bild. «Die höchsten Einkommenssteuererträge pro Quadratmeter stammen mit 102 Franken aus dem am dichtesten besiedelten Matthäus-Quartier», hält die Kantonsverwaltung fest. Sie stützt sich dabei auf die jüngsten verfügbaren Daten aus dem Jahr 2018. Weiter stammten hohe Einkommenssteuererträge zwischen 74 und 83 Franken pro Quadratmeter aus den Wohnvierteln Gotthelf, Am Ring, Altstadt Grossbasel und Gundeldingen. Am geringsten fallen die Einkommenssteuererträge pro Quadratmeter mit 6 bis 19 Franken in den Quartieren Kleinhüningen, Hirzbrunnen und Klybeck aus, wobei die Regierung anmerkt: Besonders für Kleinhüningen müsse der vergleichsweise geringe Anteil der Wohnfläche im Verhältnis zu Hafen- und Industriegebieten beachtet werden.