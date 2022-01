Einkehren: Tapeó Brasserie Ziegelhof in Liestal – Die Qual der Wahl So, wie man es von Spanien gewohnt ist: Tapas in allen erdenklichen Variationen. Im Tapeó Brasserie Ziegelhof wird die Auswahl für den Gast zu einer kleineren Herausforderung. Heiner Oberer

Haben das Tapeó zu einer Oase des gepflegten Essens und Trinkens gemacht: Antonio Zamorano (links) und Pius Hollenstein. Foto: Kostas Maros

Bienvenidos al Tapeó. Wir befinden uns in den historischen Gemäuern des ehemaligen Restaurants der Brauerei Ziegelhof in Liestal – dort, wo die Gastgeber Antonio Zamorano Cantador (62) und Pius Hollenstein (56) in fünf Jahren eine kleine Oase der Gastfreundschaft geschaffen haben. Einen Ort, wo der Gast in eine Welt iberischen Ambientes eintaucht. Pius Hollenstein sagt es so: «In unserem Restaurant kann der Gast authentische spanische Küche geniessen. Und das in einer Umgebung, die ihn an seine Ferien in Spanien erinnern soll.»

Antonio Zamorano, Küchenchef und gelernter Servicefachangestellter, ist in Madrid aufgewachsen. Mit 18 Jahren, «um dem Militär zu entkommen», zieht er in die Schweiz. 15 Jahre arbeitet er als Chef de Service im Hotel Hilton in Basel und anschliessend als selbstständiger Autoverkäufer. «Meine Sprachkenntnisse haben mir geholfen, mich schnell in der Schweiz zu assimilieren.» Nebenher, von Bekannten animiert, habe er an Geburtstagen und privaten Familienfeiern Paella gekocht. «Im Jahr 2008, als ich noch Marathons gelaufen bin, habe ich einen Trainingspartner gesucht. In der Person von Pius habe ich nicht nur einen Trainingskollegen, sondern auch einen Lebenspartner gefunden.»