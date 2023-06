Joanne Züger über den Druck im Tennis – «Die Punkte sind halt stets im Hinterkopf»

Nach Paris ist vor Wimbledon. Die Baselbieterin Joanne Züger scheiterte in der French-Open-Qualifikation schon früh und muss eine Verletzung auskurieren. Ob sie in Wimbledon antreten kann, ist fraglich. Thomas Wirz

Joanne Züger will in die Top 100 der Weltrangliste vorstossen. Foto: Arun Sankar (Keystone)

Joanne Züger hat gerade keine einfachen Tage hinter sich. Während derzeit die besten Tennisspieler der Welt in Paris um den Titel kämpfen, endete das Turnier für die aktuelle WTA-Nummer 216 schon im ersten Qualifikationsspiel. Züger scheiterte an der Russin Anastasia Zhakarova (WTA 179). Eine Gegnerin, die normalerweise durchaus in ihrer Reichweite ist.

Normal war für die 22-jährige Sissacherin zuletzt aber nur wenig. Anlässlich einer Turnierserie in Kolumbien erlitt sie eine muskuläre Rückenverletzung und musste mehrere Wochen pausieren. Obwohl sie deswegen vor Paris kein Vorbereitungsturnier bestreiten konnte, versuchte es Züger auf der roten Asche von Roland Garros gleichwohl. Und sagt dazu: «Ich hatte mich so auf das French Open gefreut. Und dann ging es auch ein bisschen um die 15’000 Franken Quali-Preisgeld.» Weil die Rückenschmerzen jetzt noch nicht ganz abgeklungen sind, liegt ein volles Trainingsprogramm vorläufig nicht drin. Züger muss sich also in Geduld üben und weiss so derzeit auch nicht, ob ein Start in Wimbledon möglich sein wird.

So wie der Oberbaselbieterin geht es derzeit vielen Spitzenspielerinnen. Die einen haben physische, andere mentale Probleme. Stellvertretend seien da etwa die zwei Schweizer Topfrauen Belinda Bencic und Jil Teichmann genannt, die beide in Paris schon im Startmatch an tiefer rangierten Gegnerinnen scheiterten: Während Bencic wie Züger von einer Verletzung zurückkam, spielte Teichmann gegen den Verlust ihres Top-100-Rankings. Befreit aufspielen lässt sich da kaum.

Kein Tabu mehr

Wurden Themen wie Überbelastung oder psychischer Stress früher auf der Frauentour kaum je offen ausgesprochen, hat sich dies in den letzten Jahren geändert. Topspielerinnen wie Naomi Osaka, Bianca Andreescu, Paula Badosa oder zuletzt Amanda Anisimova gestanden mentale Probleme ein oder nahmen ein längeres Time-out. Die Weltranglistenerste Iga Swiatek macht kein Geheimnis daraus, dass ihr schon seit längerem eine Psychologin als Mentorin zur Seite steht. Und ihre Landsfrau Magda Linette wehrt sich offen gegen in den Social Media verbreitete Hasskommentare oder heimtückisch ins Netz gestellte unvorteilhafte Bilder.

Hat die derzeit hinter Rebeka Masarova zweitstärkste Tennisspielerin aus der Region Basel auch schon grössere Ängste oder gar eine Krise erlebt? Joanne Züger überlegt kurz und erwidert: «Ängste schon, ein richtiges Tief nicht. Wobei der Druck in meinem Fall mehrheitlich von mir selbst kommt und weniger vom Umfeld.» Ihr grosses Ziel seien die Top 100, und darüber entscheiden nur die gewonnenen WTA-Punkte: «Die Punkte sind also irgendwie immer im Hinterkopf.» Um diesen Druck abzufedern, unterzieht sich Züger in regelmässigen Abständen einer Sporthypnose, in der gewisse im Unterbewusstsein ablaufende Prozesse zum Vorschein kommen. Auf die provokative Frage, ob Tennis auf WTA-Niveau denn gesund sei, entgegnet sie lachend: «Ganz gesund wohl nicht. Aber glücklicherweise steht ein tolles Team hinter mir, mit dem ich über alles reden kann.»

Mit diesem Team will die derzeit siebtbeste Schweizer Tennisspielerin schon bald wieder voll angreifen. Ob das auf Rasen oder Hartplatz in den USA sein wird, hängt von ihrem körperlichen Befinden ab. Und ein klein wenig auch vom Rechenschieber. Kann die Offensivspielerin mit der bisherigen WTA-Bestmarke 163 gesundheitshalber die Rasenturniere nicht bestreiten, würde sie im Ranking so zurückfallen, dass sie wohl die US-Open-Qualifikation verpassen würde. Der Spagat zwischen den sportlichen Zielen und dem persönlichen Wohlbefinden bleibt so gesehen auch für Joanne Züger ein schwieriger.



