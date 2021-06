Schulbeginn um 8.45 Uhr – Die pubertierenden Basler Schüler sollen ausschlafen dürfen In der Jugend verändern sich die Schlafgewohnheiten. SP-Grossrätin Franziska Roth fordert deshalb in einem Vorstoss, dass der Stundenplan angepasst wird. Leif Simonsen

Die erste Lektion am Morgen ist für viele Jugendliche eine Qual. Ab der Pubertät brauchen sie morgens mehr Schlaf. Foto: Reto Oeschger

Die Basler SP-Grossrätin Franziska Roth ist ausgebildete Sozialpädagogin. Aus eigener Erfahrung kennt sie die frühmorgendlichen Torturen der Jugendlichen, welche zur Schule müssen – sowie deren Umfeld, das dadurch in Mitleidenschaft gezogen wird. «Die Jugendlichen gehen häufig völlig gestresst um 7 Uhr aus dem Haus, haben schlechte Laune, müssen sich beeilen und bringen diese negative Energie in die Schule», sagt die Präsidentin der Bildungskommission. «Das sind schlechte Voraussetzungen, um leistungs- und aufnahmebereit zu sein.»

Roth will deshalb nach den Sommerferien einen Vorstoss einreichen, um den Unterrichtsbeginn nach hinten zu verschieben. Sie stützt sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse, wonach sich der Schlafrhythmus in der Pubertät ändert. Will heissen: Ab Einsetzen der Monatsblutungen bei den Mädchen und nach dem Stimmbruch bei den Jungs brauchen sie morgens länger, um in die Gänge zu kommen.