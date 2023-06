Donald Trumps Zukunft – Die Anklagen kommen wohl zu spät Kommt der ehemalige US-Präsident wegen der zahlreichen Verfahren ins Gefängnis – oder schafft er trotzdem wieder den Sprung ins Weisse Haus? Martin Suter

Trumps Prozess wegen unterschlagener Geheimdokumente beginnt vermutlich nicht vor dem Wahltag vom

5. November 2024. Foto: Andrew Harnik (Keystone, AP)

«Fifty-fifty.» So hoch ist gemäss einem renommierten Rechtsexperten die Wahrscheinlichkeit, dass der frühere US-Präsident Donald Trump wegen unterschlagener Geheimdokumente je in einer Gefängniszelle übernachten muss. Professor Jonathan Turley von der George Washington University machte seine Voraussage aber nicht aufgrund der diese Woche veröffentlichten Anklageschrift gegen den Ex-Präsidenten. Die Chance einer Gefängnisstrafe für Trump sei so hoch «wie die Chance, dass er oder ein anderer Republikaner 2024 die Präsidentschaftswahlen gewinnt», schreibt Turley. Er glaubt, im Fall eines republikanischen Siegs würde Trump begnadigt – notfalls von sich selbst.