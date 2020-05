Aggressive chinesische Diplomaten – Die Propaganda-Rambos greifen an Chinesische Diplomaten fallen weltweit durch aggressive Propaganda in den sozialen Netzwerken auf. Sie wollen das Narrativ zur Corona-Pandemie umdeuten. Lea Deuber

Diplomaten verbreiten seine Weltsicht aggressiv: Der chinesische Staatschef Xi Jinping. Getty Images

Es ist zunächst ein einzelner Diplomat, der Zweifel daran sät, dass das Coronavirus aus China stammt. «Es könnte das US-Militär gewesen sein», schreibt Zhao Lijian am 12. März auf Twitter. Sein Tweet legt nicht nur das Fundament für unzählige Verschwörungstheorien, sondern auch für einen andauernden Kampf zwischen China und den USA über die Deutungshoheit der Krise. Denn der 47-Jährige ist kein Unbekannter. Zhao ist der Sprecher des Aussenministeriums in Peking. Auf Twitter folgen ihm 600’000 Personen.

Unter Chinas junger Generation von Diplomaten ist Zhao wegen Tweets wie diesem ein Star. Wolfskrieger nennt man die Diplomaten, die seit einiger Zeit in westlichen sozialen Medien gegen ihre Gastländer wettern, Kritiker attackieren oder Falschnachrichten streuen. Der Name stammt aus einer gleichnamigen Actionfilmserie, in der die chinesische Version eines Rambos die Volksrepublik im Alleingang gegen ausländische Mächte verteidigt. Es sind diese Rambos, die seit Ausbruch des Coronavirus Pekings neue, aggressive Aussenpolitik bestimmen.

Xi Jinping steht unter Druck

Denn die Kritik von immer mehr Staaten an der anfänglichen Vertuschung des Ausbruchs und der mangelnden Transparenz droht Xi Jinpings Image in Gefahr zu bringen. Auch im Land gab es trotz der Erfolge in der Pandemiebekämpfung viel Kritik. Wirtschaftlich steht China unter Druck. Durch die hohe Verschuldung kann die Regierung kein ähnlich grosses Investitionsprogramm aufsetzen wie 2008 nach der Finanzkrise.

Und so laufen in China seit einigen Wochen die immer gleichen Nachrichten über die Bildschirme. Zunächst loben die Nachrichtensprecher die Massnahmen der Zentralregierung im Kampf gegen Covid-19, dann widersprechen sie der Kritik an anfänglichen Versäumnissen, zeigen Bilder aus chaotischen Notaufnahmen in anderen Ländern und enden mit Tiraden gegen die USA. Gerade haben die Staatsmedien US-Aussenminister Mike Pompeo einen «Staatsfeind der Menschlichkeit» genannt.

Der aggressive Ton der Diplomaten

Die Wolfskrieger haben diese Propaganda auf die internationale Bühne gehoben. Dabei schlagen die Diplomaten einen Ton an, den man in Friedenszeiten selten zwischen Staaten gehört hat. Die Tage seien vorbei, in denen China in eine unterwürfige Haltung gedrängt werden könne, schrieb die Tageszeitung «Global Times» im April, die Machtverhältnisse hätten sich verschoben. Chinas Aufstieg zwinge das Land, seine nationalen Interessen nun auf eine eindeutige Art zu schützen.

Auch in Europa bekommt man Chinas neuen Ton zu spüren. In Frankreich bestellte die Regierung Chinas Botschafter ein, nachdem die Vertretung mehrere umstrittene Äusserungen auf der eigenen Website veröffentlicht hatte. Darunter die Behauptung, Frankreich habe Menschen in Altersheimen allein gelassen und sie dort an Hunger und Krankheit sterben lassen.

Den Niederlanden drohte Peking, keine medizinischen Güter mehr zu liefern, weil im Namen ihrer Vertretung in Taiwan in Zukunft das Wort Taipei vorkommen soll. Ein paar Wochen zuvor hatte Chinas wichtigste Tageszeitung behauptet, das Virus stamme nicht aus China, sondern aus Italien.

Karriereschritt dank Propaganda

Inzwischen sind mehr als 70 chinesische Diplomaten, Botschaften und Konsulate allein auf Twitter aktiv. Chinas Diplomaten schielen mit ihrer Lautsprecherpolitik wohl auch auf die Anerkennung ihrer Vorgesetzten, Zhao Lijian hat es vorgemacht. In seiner Zeit in Pakistan hat der Diplomat immer wieder für Empörung gesorgt. Als Grossbritannien die Gewalt in Hongkong kritisierte, bezeichnete er die meisten Briten als «Nachfahren von Kriegsverbrechern».

Auf eine gemeinsame Kritik von 22 Staaten an der Masseninhaftierung von mehr als einer Million Menschen in Westchina antworte er, die Länder seien «schamlose Heuchler». Washington dürfe Chinas Umgang mit den muslimischen Minderheiten sowieso nicht kritisieren, weil es auch in den USA Rassismus gebe. Als die US-Politikerin Susan Rice daraufhin an den chinesischen Botschafter in Washington appellierte, Zhao von seinem Posten abzuziehen, beförderte ihn Peking.

Seine Tweets gefallen der Führung in Peking: Der chinesische Spitzendiplomat Zhao Lijian. Foto: Keystone

Bei Chinas Versuchen, Kritik von der Kommunistischen Partei abzuwehren, zahlt sich auch aus, dass das Land längst nicht nur in die Propaganda zu Hause investiert, sondern auch Sender im Ausland betreibt und sich mit Anteilen in Medienhäuser weltweit eingekauft hat. Seit mehr als zehn Jahren investiert China mehr als eine Milliarde Franken im Jahr in mediale Expansion.

Herzen und Köpfe sollen die Staatssender im Ausland gewinnen, sagte Xi Jinping über die Initiative 2017. Pekings Sicht auf die Welt und die Krise: ausgestrahlt in 60 Sprachen, in 180 Ländern, 24 Stunden am Tag und das auf Plattformen wie Twitter, Facebook, Instagram und Tiktok.

Unterstützt werden Chinas Botschaften von einem «massiven Netzwerk aus Spambots». Elise Thomas vom Australian Strategic Policy Institute belegte 2019, dass China im Kampf gegen kritische Berichte zur Masseninhaftierung in Xinjiang versuchte, gegen den Imageverlust mit positiven Nachrichten anzugehen. Während der Proteste in Hongkong waren mehr als 200’000 Accounts aktiv, um die prodemokratische Bewegung anzugreifen.

In der Corona-Pandemie sollen laut einer Untersuchung der Carnegie Mellon University in Pittsburgh fast die Hälfte der zu Corona twitternden Accounts Falschnachrichten und Staatspropaganda aus Russland und China verbreiten. Man findet diese Nutzer zu Tausenden im Netz – auch unter jenen, die Tweets von Zhao Lijian teilen oder kommentieren.