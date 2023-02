Überraschungen bei den Landratswahlen – Die Profiteure und die Opfer des Wahlsystems Zum letzten Mal kam es bei den Baselbieter Parlamentswahlen zum umstrittenen Umverteilungsverfahren zwischen den Wahlkreisen. Thomas Dähler

Im Wahlkreis Pratteln dank den Stimmen aus Liestal gewählt: Silvio Fareri (Mitte). Foto: PD

Bei den Baselbieter Landratswahlen werden die Mandate in vier Regionen gemäss Proporz zugeteilt. Doch gewählt werden die Kandidierenden in zwölf Wahlkreisen. Weil die Wahlbeteiligung und die Anzahl Mandate in den Wahlkreisen unterschiedlich sind, werden in einem Rechenverfahren Mandate der jeweils kleinsten Parteien von einem Wahlkreis in einen anderen umverteilt. Gemäss noch inoffiziellen Resultaten gibt es auch in diesem Jahr Opfer, die ihre Sitze an Profiteure in benachbarten Wahlkreisen abtreten müssen.

Der prominenteste Nutzniesser des Umverteilungsverfahrens ist diesmal Mitte-Präsident Silvio Fareri, der im Wahlkreis Pratteln den Sitz von Parteikollege Claudio Wyss erbt, Alt-Landrat aus Liestal. Die Mitte-Partei musste Gleiches noch in zwei weiteren Regionen erfahren. Abgewählt wurden wegen des Umverteilungsverfahrens die amtierenden Mitte-Landräte Markus Dudler (Arlesheim) und Marcel Zimmermann (Tenniken). Ihre Sitze erben Christian Helfenstein (Aesch) und Dario Rigo (Ormalingen).

Sie haben ein Landratsmandat dank Stimmen aus anderen Wahlkreisen: Silvio Fareri (Mitte), … Fotos: PD

Wie Dudler und Zimmermann ist auch der Muttenzer EVP-Landrat Thomas Buser Opfer des Umverteilungsverfahrens. Sein Sitz ist in die Wahlregion Laufen gewandert, wo an seiner Stelle Dany Hugelshofer (Grellingen) gewählt ist. Bei der EVP musste zudem auch Sonja Niederhauser (Liestal) den Sitz abtreten – und zwar an Irene Wolf (Füllinsdorf), die nach 2019 im Wahlkreis Pratteln schon zum zweiten Mal den Liestaler Sitz erbt.

Ein prominentes Opfer des Umverteilungssystems ist in Münchenstein Alt-Landrat Daniel Altermatt. Bereits 2019 wurde Altermatt Opfer des umstrittenen Rechnens. Diesmal wandert sein GLP-Sitz von Münchenstein nach Laufen, wo Margareta Bringold (Wahlen) gewählt ist. In Binningen schliesslich schaffte es die Grüne Bildungsrätin Beatrice Büschlen bei den Landratswahlen diesmal endlich auf Platz eins ihrer Partei. Doch gewählt ist sie dennoch nicht. Den Sitz der Grünen gewann stattdessen Gzim Hasanaj (Therwil) im Wahlkreis Oberwil.

Es dürfte das letzte Umverteilungs-Rechnen gewesen sein. Der Landrat plant bis zu den nächsten Wahlen 2027 eine Wahlreform.

Sie müssen den Sitz abtreten: Markus Dudler (Mitte, bisher), … Fotos: PD

Thomas Dähler ist Journalist und publiziert seit 2013 Beiträge in der BaZ. Mehr Infos

