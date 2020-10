So wird in Vorgärten gedealt – Die Probleme mit dem Kokainhandel im Kleinbasel spitzen sich zu Anwohner haben Angst und werfen der Polizei vor, zu wenig gegen die Kügelidealer zu unternehmen. Dina Sambar

Foto: Pino Covino

Melanie Barber* weiss nicht mehr weiter. Sie wohnt an der schön gelegenen Florastrasse im Kleinbasel, die direkt an den Rhein grenzt. Das Problem: Hier werden harte Drogen gedealt – sogar am helllichten Tag. Vor allem während des Lockdown, als sie selbst viel zu Hause war, konnte Barber das Treiben gut beobachten: Junge Männer, die in den Vorgärten graben, weil dort ihr Kokain versteckt ist, Autos aus der gesamten Nordwestschweiz und aus Frankreich, die langsam in die Strasse fahren, einen Kügelidealer zusteigen lassen und ihn wenige Meter weiter wieder absetzen, oder auch die fliegende Übergabe der Drogen im Gehen. «Meine Töchter sind Teenager, für sie ist es unangenehm, in der Nacht nach Hause zu kommen», sagt Melanie Barber und fügt an: «Wir sind eine ganze Gruppe von Anwohnern mit Teenager-Kindern, denen diese Situation nicht gefällt.»