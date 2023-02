Regula Mathys. Foto: Galerie Lilian Andrée

Regula Mathys wurde 1964 in Basel geboren; heute lebt und arbeitet sie in der Region. Nach dem Abschluss des Lehrerseminars belegte sie Malkurse sowie den Vorkurs an der Schule für Gestaltung in Zürich. Nach einer Kunstreise durch Lateinamerika begann sie in Basel und Bern Psychologie zu studieren. Regula Mathys war bis 2009 als Lehrerin tätig, ehe sie sich ganz von der Pädagogik ab- und der Malerei zuwandte.

Das zentrale Thema in ihren Werken ist die Natur. Zum einen sind dies ihre üppigen Wiesen-, Blumen-, und Baumbilder, die ihre Leidenschaft für die Naturwissenschaften spiegeln. Diese Bilder bestechen durch ihre leuchtenden Farben und strahlen unbändige Lebensfreude aus. Dagegen präsentieren sich in einer subtileren Farbgebung und fast schon wissenschaftlich präzise festgehalten ihre «Spurenbilder», auf denen der Betrachtende Einblicke in den Mikrokosmos von Blättern, Steinen, Fossilien sowie Käfern und Krabbeltieren erhält. Hier ist die Planung, der Bildaufbau, die sorgfältige Ausarbeitung sowie das Streben von Regula Mathys nach Perfektion für den Betrachter sichtbar. (ete)