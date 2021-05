Die Benutzung eines Bancomaten ist für ältere Personen oft mit Stress verbunden. Symbolfoto: Sébastien Anex

Wenn die Post ankündigt, einen Schalter zu schliessen, löst dies in der Regel eine emotionale Debatte aus. In den allermeisten Fällen gelingt es aber nicht, den staatsnahen Betrieb von seinen Plänen abzuhalten. Zu stichhaltig sind die Argumente respektive Zahlen: Die Schaltergeschäfte gehen in sämtlichen Bereichen stetig zurück.

Ausserdem würden immer mehr Personen auf die Onlinedienstleistungen ausweichen und blieben den Filialen fern. Insbesondere in der Corona-Pandemie habe sich der Rückgang nochmals verstärkt, und Kunden, die ihre Einzahlungen bis anhin noch mit dem gelben Büchlein getätigt hätten, seien nun auf E-Banking umgestiegen, lässt die Post verlauten.