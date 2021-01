Im Fokus – Die positive Bilanz des Eray Cömert Der Innenverteidiger hat in den Spielen gegen seinen Ex-Club FC Sion, auf den er mit Rotblau am Donnerstag trifft, nur gute Erfahrungen gemacht. Dominic Willimann

Im Dress des FC Basel hat Eray Cömert jeden Vergleich mit dem FC Sion gewonnen. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Eray Cömert kennt das Stade de Tourbillon bestens. Dies, weil der Innenverteidiger des FC Basel in der Saison 2017/18 während zwölf Spielen das Trikot des FC Sion getragen hat.

Im Wallis sammelte der Nationalspieler Erfahrungen auf Stufe Super League, da damals für Cömert in der Basler Defensive kein Platz war. Aber der 22-Jährige hat auch schon oft gegen die Sittener gespielt – im Dress des FCB und von Lugano, wohin er ebenfalls ausgeliehen war.

Seine Bilanz kann sich durchaus sehen lassen: Mit Cömert im Kader siegte sein Team siebenmal, nur einmal verlor er gegen Sion eine Partie (2017 mit Lugano). An sein letztes Duell mit den Wallisern hat der Abwehrspieler aber nicht nur gute Erinnerungen: Beim 4:2-Sieg Anfang Dezember im Joggeli krallte er sich so sehr an den Dress von Gegenspieler Uldrikis, dass ein Penaltypfiff unumgänglich war.