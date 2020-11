Die Basler Kulturszene braucht derzeit mehr als Sonntagsreden. Welches konkrete Problem packen Sie mit oberster Priorität an?

Am wichtigsten ist die finanzielle Unterstützung der Kulturschaffenden, die unbürokratisch erfolgen muss, damit uns nach Corona kein kultureller Kahlschlag droht. Wichtig ist auch, dass das kulturelle Leben im Rahmen der Möglichkeiten, welche die Schutzkonzepte zulassen, weitergeht. Zudem ist es wichtig, dass wir uns Gedanken über die heutigen Fördersysteme machen. So erschwert beispielsweise die jetzige starre Unterteilung in Sparten interdisziplinäre Projekte. Die Kulturschaffenden sollen in die Weiterentwicklung des Fördersystems einbezogen werden, so wie das in Zürich geschehen ist.