Spektakel zum 1. August – Die pompöse Lichtshow auf dem Bruderholz Auch ohne Feuerwerk kommt an der Bundesfeier am Stadtrand Basels Stimmung auf: Die Besucherinnen und Besucher werden mit einer Show aus Licht und Wasser überrascht. Die BaZ war mit der Kamera vor Ort. Karoline Edrich

Um dieses Video zu schauen, müssen Sie sich anmelden Grosse Show auf dem Bruderholz: So lief das Lichtspektakel. Video: Karoline Edrich

Zwei Jahre Pandemie und ein Krieg in Europa: Es ist dieses Jahr zweifelsohne eine besondere 1.-August-Feier auf dem Bruderholz. Und trotzdem wirkt zu Beginn alles so wie vor Corona: Bereits um 19.30 Uhr tummeln sich etliche Familien auf der Wiese um den Wasserturm. An den Ständen gibt es duftende Bratwurst und Zuckerwatte, ein Clown verteilt bunte Ballons. Auf der Bühne am Fuss des grünen Hügels bereitet sich die Musikgruppe «Musique Simili» auf ihren Auftritt vor. Und doch liegt ein Hauch von gespannter Erwartung in der Luft. Denn heute soll die Feier zum ersten Mal komplett ohne jeglichen Feinstaub, dafür mithilfe von hochmoderner Technologie, stattfinden.