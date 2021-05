Nach Mega-Party im Hafenareal – «Die Polizei war machtlos» Trotz Corona fanden in den letzten Wochen in Kleinhüningen illegale Partys statt. In der Nacht auf Sonntag wurde dort sogar ein Jugendlicher lebensgefährlich verletzt. Weshalb lässt der Kanton das zu? Dina Sambar

An der illegalen Party haben dieses Wochenende laut Katja Reichenstein vom Holzpark Klybeck zwischen 1500 und 2000 Menschen gefeiert. Foto: «20 Minuten»

Drei verletzte Männer, ein lebensgefährlich verletzter Jugendlicher und eine Frau, die unansprechbar im Gebüsch gefunden wurde. All dies geschah während eines Mega-Rave im Kleinhüninger Hafenareal; über 1500 Leute feierten. Es war nicht die erste illegale Party an diesem Ort. Während in der Steinenvorstadt nur an Tischen konsumiert werden darf und ausserhalb der Restaurant-Bereiche alle Maske tragen müssen, liess der Kanton das Treiben im Hafen zu.

Warum löst die Polizei solche Partys nicht auf? Was unternimmt der Kanton, um solche Ansammlungen zu verhindern? Laut Regierungsrat Beat Jans werden zur Unterstützung der Zwischennutzungsvereine am Hafen Securitas engagiert. Das Gesundheitsdepartement äussert sich nicht zum Thema, ob das Hafenareal zum neuen «Hotspot» mit Spezialmassnahmen deklariert wird, sondern verweist auf das Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD). Die Kantonspolizei setze im Hafenareal und am Rheinbord immer wieder Schwerpunkte und werde dies, wie letzten Sommer, wieder tun, schreibt Polizeisprecher Martin Schütz auf Anfrage.