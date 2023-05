Der 1. Mai in Basel – Die Polizei trennt den Schwarzen Block vom Rest – und alle sind wütend Als die Basler Polizei Angehörige des Revolutionären Bündnisses einkesselt, solidarisieren sich Unia, SP und Co. mit den Festgesetzten. Katrin Hauser Oliver Sterchi

Beim Klosterberg ist die Polizei in die Reihen der Demonstrierenden vorgedrungen. Foto: Dominik Plüss

Die Polizeipräsenz ist von Beginn an spürbar am diesjährigen 1. Mai in Basel. Der Klosterberg ist abgeriegelt. Am Himmel zieht ein Polizeihelikopter seine Kreise, und bereits vor Beginn der Demonstration sind mehrere Leute in der Innenstadt kontrolliert worden.

Die Stimmung im De-Wette-Park, wo sich die Demo-Teilnehmer versammeln, ist aufgeladen. Das Revolutionäre Bündnis, wie immer in Schwarz gekleidet, ist als erstes vor Ort, markiert Präsenz. Vorab hatte die SP erklärt, man werde den Schwarzen Block dieses Jahr nicht in den eigenen Reihen dulden und man wolle sich schon vor Ort von gewaltbereiten Demonstrierenden distanzieren. Das hat für Streit im 1.-Mai-Bündnis gesorgt.

Plötzlich stürmen die Polizisten in den Demo-Zug

Und auch der Schwarze Block ist hässig. Kurz vor Abmarsch erschallt die Stimme eines Sprechers des Revolutionären Bündnisses, das sich ganz vorne im Demonstrationszug eingereiht hat: «Die Polizei setzt von Beginn weg auf Eskalation. Eingeladen dazu hat sie die SP.»

Man erwartet, dass die Polizei an diesem Tag eingreifen wird. Doch wie sie das tun wird: Damit rechnet niemand.

Zunächst setzt sich der Demonstrationszug ganz normal in Bewegung. Laute Musik ertönt, antikapitalistische Parolen werden geschwungen. Hie und da zündet jemand Pyros. Dann plötzlich, wie aus dem Nichts, stürmen Polizistinnen und Polizisten den Klosterberg hinauf in die Reihe der Demonstrierenden. Leute schreien. Die Polizei bildet eine Art Keil im Demonstrationszug. Die Angehörigen des Revolutionären Bündnisses, ein Teil davon war vermummt, sowie einige weitere Demo-Teilnehmer sind vom Rest abgetrennt worden. Sie stecken fest.

Ein Teil der Demo ist zwischen Klosterberg und Elisabethenkirche eingekesselt worden. Video: Dominik Plüss

Die Polizei hat die zuvor bewilligte Route beim Bankverein versperrt. Es dauert einen kurzen Augenblick, bis die Protestierenden bemerken: Sie sind eingekesselt. Wütende Schreie ertönen. «Erster Mai – Strasse frei!»

Damit beginnt eine Blockade, die über sechs Stunden bis in den späteren Nachmittag andauern wird. Die Polizei bietet den übrigen Demo-Teilnehmern, die nicht eingekesselt sind, zwar an, eine Alternativroute via Klosterberg einzuschlagen. Doch diese lehnen das Angebot empört ab.

Die anwesenden Gruppierungen und Organisationen von der Unia über den VPOD bis hin zur SP und der Juso markieren Solidarität mit den Eingekesselten. Hatten die Sozialdemokraten im Vorfeld der Kundgebung noch zu einer Distanzierung vom Schwarzen Block aufgerufen, zeigen sich die Parteiexponenten nun angesichts des harten Durchgreifens der Polizei doch als Verbündete.

Je länger die Blockade andauert, desto mehr franst der Demo-Zug aus. Die Leute setzen sich hin, stehen in Gruppen beieinander, plaudern. Dazwischen werden immer wieder Sprechchöre in Richtung der Polizei und der Eingekesselten angestimmt.

Revolutionäre beginnen zu tanzen

Im Kessel teilt ein Polizist derweil via Lautsprecher mit, dass nun Personenkontrollen durchgeführt würden. «Bei Gewalt Ihrerseits oder Nichtbefolgen unserer Anweisungen setzt die Polizei Zwangsmittel ein.»

Die Antwort der Revolutionären: Sie drehen die Musik laut und beginnen zu tanzen. Die Arbeiterhymne «Bella ciao» ertönt aus den Lautsprechern. Kurze Zeit später schlägt die Stimmung wieder um. Die Demonstranten versuchen, die Polizeisperre zu durchbrechen und werden mit Pfefferspray zurückgedrängt. Mit verquollenen Augen und roten Flecken im Gesicht stolpern sie zurück. «Wie kann man sich nur morgens im Spiegel anschauen, wenn man diesen Job macht?», fragt einer von ihnen und beäugt missbilligend die Polizisten. Es wird nach Wasser und Augentropfen gerufen. Eine junge Frau liegt am Boden. Die Sanität wird gerufen.

Auch auf der anderen Seite der Absperrung schwankt die Stimmung zwischen Strassenfest und Klassenkampf. Die Polizei setzt auch hier gelegentlich Pfefferspray ein, wenn es an der Kontaktlinie zu kleineren Auseinandersetzungen kommt. Grösstenteils bleibt es in diesem Teil der Kundgebung aber friedlich.

Mit der Zeit werden Festbänke, Musikboxen und Lautsprecher herangeschafft. Die Unia tischt Bratwürste und Getränke auf. Das Fest, das eigentlich auf dem Kasernenareal hätte stattfinden sollen, wird kurzerhand an den Klosterberg verlagert. Ein Klosterbergfest 2.0, sozusagen.

Die Demonstranten vor der Polizeisperre solidarisieren sich mit den Eingekesselten. Foto: Dominik Plüss

Im Kessel bleibt die Lage indes abwartend-angespannt. Manche verlassen den Polizeikordon freiwillig und lassen sich kontrollieren. Andere bleiben standhaft. Schliesslich stellt die Polizei ein Ultimatum. Die Schonfrist beträgt fünf Minuten. Danach würden «Zwangsmassnahmen» angewendet, so die Durchsage. Ein Dutzend Demonstranten bleibt im Kessel. Die Polizei führt jeden Einzelnen hinaus – oder, in einzelnen Fällen: schleift ihn hinaus. Kurz nach 17.30 Uhr teilt die Polizei mit, der Kessel sei nun aufgelöst. Der Demo-Zug zieht nun doch noch auf der bewilligten Route bis ins Kleinbasel weiter.

Wer nicht freiwillig mitkommt, wird hinausgeschleift. Video: Katrin Hauser

