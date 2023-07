Rund um Demonstrationen errichtet die Polizei Sperrzonen. Hier am 1. Mai 2023. Archivfoto: Dominik Plüss

Teile von Polizei und Politik halten ein Filmverbot bei Polizeieinsätzen für eine gute Idee. Rechtsstaatlich ist das eine Bankrotterklärung. Die Polizei hat das Gewaltmonopol – eine grosse Macht, mit der auch grosse Verantwortung einhergeht.

Natürlich ist nicht jedes Video, in dem die Polizei rabiat durchgreift, ein Beweis für sinnlose Polizeibrutalität. Und natürlich haben auch Polizistinnen und Polizisten ein Recht am eigenen Bild. Selbstverständlich ist es in Notsituationen unhaltbar, wenn Gaffende im Weg stehen.

Und trotzdem muss sich die Polizei die Dokumentation ihrer Einsätze gefallen lassen. «Wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten», sagen Law-and-Order-Fans gern und haben unter diesem Motto in den letzten Jahren Gesetzesänderungen hin zu mehr Überwachung erwirkt. Doch bei der Polizei gilt dieser Grundsatz dann plötzlich nicht mehr.

Aber fehlende Transparenz trägt nicht zum Vertrauen in die Polizei bei. Dass die Polizei das Gewaltmonopol hat und darüber noch das Informationsmonopol will, ist mit demokratischen Grundsätzen nicht zu vereinbaren.

Fehler passieren. Auch bei der Polizei. Damit brauchen wir als Gesellschaft einen Umgang – und sicher nicht den, dass wir signalisieren, es sei in Ordnung ist, allfällige Fehler unter den Teppich zu kehren. Dieses Risiko besteht.

Schaut man sich Verfahren gegen Polizistinnen und Polizisten wegen Fehlverhaltens an, zeigt sich, dass 90 Prozent der Verfahren eingestellt werden. Diese Zahlen stammen aus Deutschland, für die Schweiz liegen solche Statistiken erst gar nicht vor.

Es ist verständlich, dass bei dieser Ausgangslage die Angst vor Missständen präsent ist und manche den Drang verspüren, zu dokumentieren. Filme von extremen Polizeieinsätzen mögen das sichtbare Symptom sein – aber nicht der Ursprung des Problems.

Mirjam Kohler ist News-Redaktorin und Gerichtsreporterin in Basel. Mehr Infos @mirjamkohler

