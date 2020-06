Seitenblicke – Die Polizei (k)ein Freund und Helfer? Die Basler Polizei gerät einmal mehr in die Kritik – zu Unrecht. Raphael Suter

Die Polizei hat keinen leichten Stand, besonders an Demonstrationen wird sie oft angefeindet. Foto: Lucia Hunziker

Der Spruch «Wie man es macht, ist es verkehrt» muss den Verantwortlichen der Basler Polizei in diesen Tagen wohl öfter in den Sinn gekommen sein. Zuerst wurde eine unbewilligte Demonstration am 1. Mai – mitten in der Corona-Krise – toleriert, worauf die Polizei schweizweit scharfe Kritik einstecken musste. Zwei Wochen später rotteten sich Verschwörungstheoretiker und Staatsskeptiker in der Innenstadt zusammen und mussten von der Polizei in die Schranken gewiesen werden. Dann fand spontan eine Demo gegen Rassendiskriminierung statt, die ebenfalls nicht aufgelöst wurde. Doch diesmal schien der Protest gegen Rassismus wichtiger zu sein als die Einhaltung der Vorgaben im Kampf gegen das Virus. Das Bild kniender Polizisten inmitten der Demonstranten brachte der Basler Polizei sogar international viel Sympathie ein.

Und jetzt muss die gleiche Polizei wieder einen Shitstorm über sich ergehen lassen, weil sie Demonstrantinnen am Jahrestag zum Frauenstreik angehalten, ihre Personalien aufgenommen und Bussen verteilt hat. Auch zu diesem Zeitpunkt galten noch immer die Einschränkungen des Demonstrationsrechts.

Mehrere Demos mit unterschiedlichem Hintergrund, die gegensätzliche Reaktionen hervorrufen. Die einzige Übereinstimmung ist offenbar, dass die Polizei alles falsch gemacht hat. Einmal wird ihr Untätigkeit vorgeworfen, und ein anderes Mal wieder unverhältnismässiges, repressives Handeln. Schon wieder vergessen sind die Zeiten mitten im Lockdown, als die Polizei auffällige Präsenz markierte, vor Menschenansammlungen mahnte und einige Unverbesserliche auch gebüsst hat. Doch das Auftreten war freundlich und besonnen, was von fast allen Seiten attestiert wurde. Da waren die Polizisten endlich mal wieder Freunde und Helfer und nicht nur Bussenverteiler und Spassbremsen. Vielen Verunsicherten gaben sie Sicherheit, und manche wünschten sich gar noch eine stärke Hand, wenn es darum ging, eine Verbreitung des Virus zu verhindern.

Mit der Normalität kehrt auch das kritische Verhältnis zur Polizei wieder zurück. Die polizeilichen Übergriffe in den USA werfen auch hier berechtigte Fragen nach Diskriminierungen auf. Doch selbst wenn (bislang) keine Fälle von Rassismus im Basler Polizeikorps bekannt sind, stehen die Polizisten plötzlich im Generalverdacht. Damit wandelt sich das Bild des Polizisten schon wieder. Und die Respektlosigkeit ihm gegenüber nimmt wieder zu. In den letzten Jahren sind Übergriffe auf Polizistinnen und Polizisten auch in Basel massiv angestiegen. Sie werden nicht bloss angepöbelt, sondern immer öfter bedroht und gar körperlich angegriffen. Es sind nicht nur Krawallbrüder, sondern oft auch Betrunkene, die jeglichen Respekt verlieren und handgreiflich werden. Verletzte Polizisten stehen aber weniger im öffentlichen Scheinwerferlicht, da dies als Berufsrisiko abgetan wird. Viel schlimmer ist es dagegen, wenn eine Grossrätin oder gar eine Nationalrätin angehalten und vernommen wird. Das dies eben auch zum Risiko einer Demo gehört, wird einfach ausgeblendet.

Die jüngsten Fälle während der Corona-Zeit demonstrieren, wie schwierig die jeweilige Lageeinschätzung ist. Die Einsatzleitung muss in kürzester Zeit vor Ort entscheiden, wie sie vorgehen will, um einerseits die öffentliche Ruhe zu bewahren und andererseits eine Eskalation zu verhindern. Das Beispiel der 1.-Mai-Demos zeigt es. Während die untätige Basler Polizei für ihre «Deeskalationsstrategie» kritisiert wurde, bekam die Zürcher Polizei ebenso viel Kritik zu hören, weil sie angeblich zu hart gegen die Demonstranten vorgegangen war. Fast schon belustigend ist es da, wenn auch noch der zuständige Polizeidirektor für jede Taktik persönlich verantwortlich gemacht wird. Offenbar stellen sich gewisse Leute vor, dass Baschi Dürr von seinem Büro aus per Funk oder Handy den vor Ort stehenden Polizeikräften Anweisungen gibt. Klar hat Dürr als oberster Chef das Handeln seiner Leute zu verantworten, aber er muss auch Vertrauen in seine Polizeiführung haben können und sich hinter sie stellen.

Baschi Dürr und seine Polizei stehen derzeit wie kaum ein anderes Departement unter Beobachtung. Und die nächste Demo kommt bestimmt. In der Corona-Krise wurde oft ein neuer Geist heraufbeschworen. Eine langsamere Gangart und mehr Rücksichtnahme auf die anderen wurden propagiert sowie mehr Toleranz und Akzeptanz. Hierbei dürften auch die Polizisten eingeschlossen werden, die in den allermeisten Fällen einen schwierigen, undankbaren, aber letztlich wichtigen und guten Job machen.

Raphael Suter, ehemaliger Redaktor «Basler Zeitung». Foto: Nicole Pont