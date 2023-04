Ist es gerecht, wenn ein schlechter Mathematiker als Lehrer gleich viel wie eine herausragende Deutschlehrerin verdient? Unterricht an der Kantonsschule Glarus (Symbolbild). Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Wenn Lehrerinnen und Lehrer das geltende Lohnsystem verteidigen und sich gegen Änderungen wehren, klingt es oft so: Gleiche Arbeit müsse gleich entlöhnt werden. Das klingt logisch. Nur: Das ist heute gar nicht der Fall. Ein einfaches Beispiel: Es gibt mehr als genug Deutschlehrerinnen und -lehrer, die sich für eine Anstellung an einem Gymnasium bewerben, weil sie in der Privatwirtschaft nicht überwältigend viele Möglichkeiten haben, und vor allem: Dort winkt kaum ein so attraktiver Lohn wie an einem Gymnasium.