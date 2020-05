Nach dem Ende des Lockdown – Die Pendler setzen auf das Auto Volle Strassen und halb leere Züge am Montagmorgen in und um Basel: Viele Menschen kehren an ihre Arbeitsstelle zurück. Katrin Hauser , Alexander Müller

7.30 Uhr an der Grosspeterstrasse: Pendler drängen in die Stadt. Der Verkehr staut sich bis weit auf die Autobahn. Foto: Pino Covino

Ein Stück Normalität kehrt am Montag auf die Strassen der Region zurück. Wo während Wochen gähnende Leere herrschte, wimmelt es wieder. Die Trottoirs der Gemeinden sind voll mit fröhlichen Kindern auf dem Weg in die Schule. Auf den Strassen rollt die längere Zeit abwesende Blechlawine in Richtung Stadt. Viele Angestellte, die während des Lockdown im Homeoffice verweilten, mutieren wieder zu Pendlern. Doch wie früher ist es noch nicht. Die Park-and-Ride-Parkplätze an den Bahnhöfen haben viele Lücken. Wo sonst die Pendler aus den Tälern in die S-Bahnen umsteigen, bleiben die Parkplätze leer.