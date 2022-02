Vorstoss aus Basel – Die Partydroge Lachgas soll verboten werden Der Bund solls richten. Nachdem sich Basel mit dem Lachgaskonsum in Bars und Clubs schwertut, fordert SVP-Grossrat Joël Thüring ein nationales Lachgasverbot. Beim Kanton rennt er damit offene Türen ein. Dina Sambar

In der Basler Club- und Barszene ist Lachgas als Rauschmittel weit verbreitet (Symbolbild). Foto: Valentin Flauraud (Keystone)

Lachgaskonsum bei Jugendlichen ist kein unbedeutendes Phänomen mehr. Zu diesem Schluss kommt die Basler Regierung, nachdem letztes Jahr auch in den Medien viel über die verbreitete Verwendung von Lachgasballons in der Bar- und Clubszene berichtet wurde. Trauriger Höhepunkt: Im November verunglückten fünf A-Junioren des FC Pratteln bei einem Autounfall vor dem Arisdorftunnel. Einer der jungen Männer starb. Alkohol war beim Fahrer nicht im Spiel, allerdings tauchten Videos auf, in denen die fünf jungen Männer Lachgas inhalierten.