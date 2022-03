Podcast «Politbüro» – Die Parteien und der Krieg Die Schweizer Parteien sind gezwungen, auf den Krieg in der Ukraine zu reagieren. Das «Politbüro» ergründet, welche Strategie Bürgerliche, Linke und die Mitte wählen. Mirja Gabathuler Jacqueline Büchi als Gast Markus Häfliger als Gast Philipp Loser als Host

Der Ukraine-Krieg wirkt sich auf die Parteipolitik aus: Die SP will eine neue Friedenspolitik definieren und ringt damit, dass ihre Armeeskepsis zurzeit selbst in der eigenen Wählerschaft einen schweren Stand hat. Die FDP spricht so viel über das Militär wie noch nie. Die SVP unterstützt den Schutzstatus S für Ukrainerinnen und Ukrainer und schafft zugleich ein Narrativ von «guten» und «schlechten» Flüchtlingen. Während es in der Wählerbasis erstaunlich viel Verständnis für Putin gibt.

Wie lassen sich diese Haltungen interpretieren? Wird der Krieg die Parteilandschaft nachhaltig verändern? Darüber diskutieren Inlandredaktorin Jacqueline Büchi und Bundeshausredaktor Markus Häfliger in einer neuen Folge des Podcasts «Politbüro». Gastgeber ist Philipp Loser.

