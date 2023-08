Bjørn Schaeffner, welche Bedeutung hat die Street Parade in ihrer 30. Ausgabe?

Sie klingt wie Techno, sieht nach Techno aus, jedenfalls so, wie sich die breite Öffentlichkeit die sommerlichen Partypeople vorstellt. Wenn jährlich Bilder von der Street Parade in den Nachrichten kommen, sehen viele nur den selbstverliebten Exzess. Den Abfallhaufen. Die verramschte Ästhetik. Aber Techno ist viel mehr. Dahinter steckt eine vielfältige, oft auch engagierte Szene. Und global gesehen ist Techno so gross wie nie zuvor.