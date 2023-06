Entlastung für Prattler Gewerbler – Die «Panzersperren» sind wohl schneller wieder weg als erwartet Der bürgerliche Druck zahlt sich aus. Die gesperrte Rheinstrasse soll provisorisch wieder geöffnet werden, findet die Bau- und Planungskommission. Lokale KMU-Betriebe dürften aufatmen. Benjamin Wirth

Bald Geschichte? Die Betonsperren bei der Rheinstrasse in Pratteln. Foto: Dominik Plüss

Und plötzlich geht alles ganz schnell.

Nachdem bürgerliche Parteien im Landrat den Druck auf die Regierung erhöhten, die Betonblöcke bei der Rheinstrasse in Pratteln vorzeitig zu entfernen, doppelt die Bau- und Planungskommission (BPK) nun nach. In ihrem Bericht vom Mittwoch beantragt sie dem Parlament mit 10 zu 3 Stimmen, einer provisorischen Strassenöffnung nächsten Donnerstag zuzustimmen.

In jüngster Vergangenheit wurde das neue Verkehrsregime im Gebiet Salina Raurica bereits von KMU-Vertretern stark kritisiert. Im März machte unter anderem die BaZ publik, dass insbesondere das Gewerbe bei der Netzibodenstrasse darunter leide. Aufgrund fehlender Anschlüsse müssten Chauffeure weite Umwege fahren und Kunden würden die Geschäfte nicht mehr finden, hiess es.

Seit Dezember wird der Durchgangsverkehr nämlich über die neu gebaute Rauricastrasse entlang der Autobahn umgeleitet. Die Rheinstrasse wurde mit Betonblöcken abgeriegelt – im Volksmund spricht man missbilligend von «Panzersperren». Der Grund: Die Gemeinde und der Kanton möchten die Strasse grösstenteils zu einer reinen Velo- und Fussverkehrsachse umgestalten, am Rhein ist zusätzlich ein neues Wohnquartier geplant.

Jetzt möchte die BPK die Rheinstrasse aber vorzeitig wieder öffnen – auf beiden Seiten zwar, jedoch nur bis zur Inbetriebnahme der Feinerschliessung. Im selben Zug würde die Rauricastrasse vorläufig gesperrt. Heisst: Sobald die Verlängerung der Lohagstrasse und die Bauarbeiten bei der Netzibodenstrasse abgeschlossen sind, soll die Rheinstrasse dann abermals schliessen.

Die Kommission hofft, die Bauarbeiten noch in diesem Jahr zu beenden.

Für die Freisinnige Christine Frey, ebenfalls Mitglied der BPK, ein Erfolg. Ende Mai boxte sie mithilfe der SVP und der Mitte einen Vorstoss durchs Parlament, der genau dies verlangt, was die BPK dem Parlament vorschlägt. Auf Anfrage sagt sie: «Der Kanton hat in der Planung unnötig und überstürzt Fehler gemacht, die nun korrigiert werden. Unser Aufwand für das Gewerbe hat sich also gelohnt.»

Ausgabebewilligung hat für Gemeinde Priorität

Nicht ganz so optimistisch ist die Gemeinde. Prattelns Gemeindepräsident und Landrat Stephan Burgunder (ebenfalls FDP) betont weiterhin, dass man der Aufhebung der Strassensperre an und für sich «skeptisch» gegenüberstehe. Burgunder befürchtet weitere Verwirrungen und Umstellungen im Verkehr.

Dennoch meint er: «Da die Wiederöffnung nicht von allzu langer Dauer, sondern verhältnismässig kurz ist, können wir den Beschluss vertreten.» Viel lieber wäre ihm jedoch, wenn die Rheinstrasse nur von einer Seite, nämlich von Osten aus, geöffnet werden würde – gleichzeitig sollte der Abschnitt dann mit weiteren Anbindungen (beispielsweise Netzibodenstrasse) kombiniert werden.

Am wichtigsten ist Burgunder und der Gemeinde indes, dass die BPK beim Landrat eine einmalige Ausgabe von rund einer Million Franken beantragt, um die Verlängerung der Lohagstrasse, den sogenannten Lückenschluss, spätestens bis Ende Dezember zu realisieren.

Er spricht diesbezüglich von der «besten und schnellsten Lösung». Dass es den Lückenschluss dringendst braucht, darüber herrscht in der Baselbieter Politik Konsens.

