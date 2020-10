Masken überall. Und überall macht sich Überdruss breit. Das darf nicht sein. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Wir können Corona, hiess es nach der ersten Welle. Die rasant steigenden Zahlen der letzten Tage haben diese Gewissheit weggeblasen. Die Schweiz ist im Moment eines der vier Länder in Europa, wo die Fallzahlen im Verhältnis zur Bevölkerungsgrösse am stärksten steigen.

Deutliche Warnungen vor genau dieser Situation hat es genügend gegeben. Mitglieder der wissenschaftlichen Taskforce haben seit August vor zu schnellen Lockerungen und der kalten Jahreszeit gewarnt. Am Donnerstag hat Epidemiologe Matthias Egger all diese Empfehlungen in einem Twitter-Thread zusammengefasst. Alle sind ungehört verpufft.