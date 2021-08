Lebensmittel-Nothilfe – «Die Pandemie hat die Armut weiter befeuert» Nicht jeder hat genug Geld, sich genügend Essen zu kaufen. Seit 20 Jahren lindert die Schweizer Tafel in Zusammenarbeit mit Grossverteilern diese Not. Die BaZ hat sie auf einer Tour begleitet. Daniel Aenishänslin

Freiwillige der Schweizer Tafel Runde verteilen Lebensmittel, die sonst weggeworfen werden müssten, an gemeinnützige Organisationen – hier das Männerwohnheim an der Rheingasse. Foto: Nicole Pont

Florian ist keiner, der trödelt. Zügig ist er unterwegs, denn er wird bereits erwartet. Routiniert lenkt er den Lieferwagen der Schweizer Tafel durch den Kleinbasler Verkehr. Manor, Coop, Migros, Globus, Aldi, Lidl, Roche: Sie überlassen der Tafel Lebensmittel, deren Ablaufdatum erreicht ist. Florian packt zu. Eine Kiste nach der anderen wandert in den Bauch des Lieferwagens.

Vergangenes Jahr verteilte die Schweizer Tafel auf diesem Weg im ganzen Land 4134 Tonnen Lebensmittel an Bedürftige. Die Frauenoase, das Männerwohnheim, Hostel Volta, Elim oder die Brocki Irma & Fred: Sie und weitere werden auf der Tour in Basel angesteuert. Andere Touren führen ins Baselbiet. Jährlich gehen so Waren im Wert von 27 Millionen Franken kostenlos an soziale Institutionen, darunter auch Gassenküchen und Obdachlosenheime. Daraus wurden in rund 500 Anlaufstellen über 9 Millionen Mahlzeiten zubereitet.