Gästezahlen ziehen an – Die Pandemie-Flaute im Tourismus ist überstanden Bei Basel Tourismus sorgen dieses Jahr vor allem die Freizeittouristen für Erleichterung. Nach zwei schwierigen Jahren zeigen die neusten Zahlen wieder einen Trend nach oben. Dorothea Gängel

Die Stärkung des Kongresstourismus ist erklärtes Ziel von Basel Tourismus. Foto: Basel Tourismus

Nach zwei schwierigen Jahren ziehen die Logiernächte in Basel 2022 wieder an. Zum ersten Mal seit ihrem Antritt als Direktorin von Basel Tourismus im September dieses Jahres hat Letizia Elia am Medienlunch am Freitag Zahlen bekannt gegeben. Nur die Gäste aus den Fernmärkten – ganz speziell aus Asien – sind mit 55 Prozent im Vergleich zum Rekordjahr 2019 noch auf niedrigem Niveau. Das erstaunt angesichts der aktuellen Covid-Politik in China nicht. Während 2019 noch die Geschäftskunden den Grossteil der Übernachtungen generierten, sind es in diesem Jahr mit 69 Prozent die Freizeittouristen.