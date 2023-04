Enthüllungen zum obersten «Bild»-Boss – «Die Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten» Die «Zeit» hat Mails und Chatnachrichten von Mathias Döpfner veröffentlicht. Darin beleidigt der Springer-Chef Ostdeutsche und begrüsst den Klimawandel. Politiker fordern nun seine Absetzung – Döpfner versucht, sich zu erklären.

Hat auf die Enthüllungen reagiert: Das Leak lässt laut Matthias Döpfner keine Rückschlüsse auf sein «wahres Denken» zu.

Wie tickt Mathias Döpfner, der Boss des Axel Springer Verlags? Die «Zeit» hat in einem Bericht angeblich private und geschäftliche Mitteilungen des Chefs des unter anderem mit Medienmarken wie «Bild», «Welt» und «Politico» tätigen Konzerns veröffentlicht. Sie geben Hinweise auf sein Weltbild. Dem Bericht zufolge soll der Spinger-Chef in den internen Dokumenten etwa Folgendes geschrieben haben (Fehler und Gross-Klein-Schreibung wurde übernommen):

Mathias Döpfner über Ostdeutsche: «Meine Mutter hat es schon immer gesagt. Die ossis werden nie Demokraten. Vielleicht sollte man aus der ehemaligen ddr eine Agrar und Produktions Zone mit Einheitslohn machen.» Und: «Die ossis sind entweder Kommunisten oder faschisten. Dazwischen tun sie es nicht. Eklig.»



Döpfner über «M», mutmasslich Angela Merkel, als diese gerade zornig nach Thüringen telefoniert hatte, nachdem dort die CDU mithilfe der AfD den FDP-Politiker Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt hatte: «Das Land hat jeden Kompass verloren. Und M den Verstand. Sie ist ein sargnagel der Demokratie. Bald hat die afd die absolute Mehrheit.»



Döpfner über die westliche Welt: «free west, fuck the intolerant muslims und all das andere Gesochs».



Döpfner über seine Kompassnadel und – davon muss man ausgehen – Friedrich den Grossen: «Mein Kompass geht so: Menschenrechte – keine Kompromisse. Rechtsstaat – zero tolerance ... Lebensstil (( was Ficken und solche Sachen betrifft – Fritz zwo: jeder soll nach seiner Fasson (oder facon)...))».



Döpfner schliesslich über die Erderwärmung: «ich bin sehr für den Klimawandel. Zivilisationsphasen der Wärme waren immer erfolgreicher als solche der Kälte. Wir sollten den Klimawandel nicht bekämpfen, sondern uns darauf einstellen.»

«Seine Gedanken zeigen Verachtung für die Demokratie»

Zusammengefasst: Hier beklagt ein milliardenschwerer Mann, der in den USA mit Investor und Trump-Fan Peter Thiel sowie Elon Musk verkehrt, dessen Sohn das Büro von Thiel in Kalifornien leitet, «das absolute scheitern der Eliten». Hier versucht ein Verleger und wortgewaltiger Verfechter unabhängiger Presse, Einfluss auf die politische Berichterstattung von Bild zu nehmen («Kann man noch mehr für die FDP machen?»)

Die Veröffentlichung der konzerninternen Nachrichten des Springer-Chefs lösen grossen Wirbel aus. So fordert der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), die Ablösung Döpfners. «Die Gedanken von Herrn Döpfner zeigen nicht nur Verachtung für diese Perspektive und die Menschen, sondern auch für die Demokratie.» Die Spaltung des Landes dürfe kein Geschäftsmodell sein. «Herr Döpfner ist nach dieser Veröffentlichung an der Spitze eines Verlages mit dieser publizistischen Macht und mit Blick auf die wichtige Rolle der Medien für unsere Demokratie endgültig nicht mehr tragbar.»

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) wirft dem Vorstandschef des Axel-Springer-Konzerns vor, die deutsche Einheit geistig zu zerstören. «Ich plädiere dafür, dass man jetzt einen grossen Warnaufdruck auf diese Zeitung machen sollte, damit deutlich wird, dass dieses Druckexemplar viel Menschenverachtung enthält.»

Döpfner: «Ich habe natürlich keine Vorurteile»

Am Donnerstagnachmittag meldet sich Mathias Döpfner bei seiner Belegschaft selbst zu Wort. Im Konzern-Intranet lässt er unter dem Betreff «Nachricht von Mathias zur aktuellen Medienberichterstattung» ausrichten, «aus dem Zusammenhang gerissene Text- und Gesprächsschnipsel» liessen keine Rückschlüsse auf sein «wahres Denken» – und er versucht, am in der «Zeit» geschilderten Weltbild zu rütteln.



Döpfner jetzt über «die Ossis»: «Ich habe natürlich keinerlei Vorurteile gegen Menschen aus dem Osten Deutschlands. Aber ich bin seit Jahrzehnten enttäuscht und besorgt, dass nicht wenige Wähler in den neuen Bundesländern von ganz links nach ganz rechts geschwenkt sind. Der Erfolg der AFD beunruhigt mich.»



Döpfner über den Klimawandel: «Ich halte den Klimawandel für real und bedrohlich, aber nehme mir das Recht, mich trotzdem über manche Reaktionen auf dieses Thema lustig zu machen.»



Döpfner über Muslime: «Ich habe nicht die geringsten Vorurteile gegen Muslime und habe grossen Respekt für die Religion des Islam. Aber ich halte den Islamismus, also die terroristische Radikalisierung des Islams, für eine Bedrohung demokratischer Werte und unserer Sicherheit.»



Auf den Vorwurf, er nehme Einfluss auf die Bild-Berichterstattung, lässt er ausrichten: «Zur These, Mathias Döpfner nehme Einfluss auf BILD, kann ich nur sagen: ich hoffe doch sehr. Das ist als CEO und Miteigentümer mein Job. Aber über allem steht die Freiheit der Redaktionen. Und nichts schütze ich so sehr und leidenschaftlich.»

Folgt jetzt die grosse «Bild»-Shitshow?

Was aus alldem nun folgt? Sehr wahrscheinlich nichts. Döpfners Denke war in Deutschland schon lange offenkundig. Ausserdem scheinen die Investoren fest an seiner Seite zu stehen. Noch. Als er neulich die «Bild»-Chefredaktion nach kurzer Amtszeit abräumte, platzierte der Europachef von Springers Anteilseigner KKR, Philipp Freise, im Branchenpodcast OMR die Nachricht: «Wir vertrauen Mathias Döpfner zu 100 Prozent.» Und zu den Skandalgeschichten um Machtmissbrauch und Affären von Döpfners Ex-Bild-Chef Julian Reichelt sagte er: «Geräuschlosigkeit ist schön. Aber nicht das Ziel hier.» Man müsse da durch, gemeinsam. «Was zählt, ist das Ergebnis. Da ist ein grossartiger CEO am Werk.»



Auch sonst muss Döpfner wenig befürchten, Verlagschefin Friede Springer hat ihm 2019 Aktien im Wert von rund einer Milliarde Euro geschenkt, steuerfrei. Und obendrauf: ihr Stimmrecht. Um sich herum, so kann man es auch dem «Zeit»-Artikel entnehmen, hat Döpfner Vorstände versammelt, die ihm letztlich am liebsten zustimmen.



Andererseits ist die «Zeit»-Geschichte nur der Auftakt zu einem Frühjahr, das sich für Springer als besondere Wärmephase erweisen könnte. In der kommenden Woche erscheint «Noch wach?», der neue Roman von Benjamin von Stuckrad-Barre. Der Schriftsteller wurde einst lange von Döpfner finanziert, stellte sich im Kontext des Machtmissbrauchsvorwurfs gegen den damaligen Chefredaktor Julian Reichelt dann aber gegen alle, die diese Vorwürfe am liebsten versanden lassen wollten.



Ebenfalls angekündigt ist ein Buch des Ex-Ex-Ex-Ex-Chefredaktors von «Bild», Kai Diekmann. Es wird den Titel «Ich war BILD» tragen. Sollte Springer in diesem Frühjahr die grosse Shitshow-Seifenoper liefern und sollten in dieser nicht alle Beteiligten durchgängig kühl oder sogar nüchtern agieren, drohen Elementarschäden für das immer noch grösste deutsche Medienhaus.

