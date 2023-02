Keine leichte Kost am Theater Basel – Die Opernbühne zeigt sich kompromisslos als Gefahrenzone Luigi Nonos Oper «Intolleranza 1960» in der Inszenierung von Benedikt von Peter nimmt sich viel vor, wirft aber auch Fragen auf. In ihrer Konzeption setzt sie dennoch ungewohnte Impulse. Simon Baur

Luigi Nonos Oper «Intolleranza 1960» ist anspruchsvoll und schonungslos – und grossartig. Foto: Ingo Höhn

Ein italienischer Auswanderer kommt nach Belgien als Bergarbeiter. Er findet Arbeit, hat aber stark Heimweh und will wieder zurück nach Hause. Dabei gerät er in eine Demonstration, wird von der Polizei verhaftet und gefoltert. Doch statt zurück in die Heimat will er nun lieber in die Freiheit. Er bricht aus dem Gefängnis aus und entwickelt revolutionäre Ideen. Schliesslich steht er vor dem anschwellenden Grenzfluss zu seiner Heimat und geht in dieser Sintflut unter.