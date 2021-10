Training der Olma-Rennsäuli – Die Olma-Säuli sind in Bestform Die Säulirennen sind der Publikumshit an der Olma in St. Gallen, die am Donnerstag eröffnet wird. Besuch im Trainingscamp der Rennschweinchen. Chris Winteler

Emi und Susanne Milz (v.l.) bereiten die Säuli seit zwei Monaten auf die Olma-Rennen vor. Foto: Moritz Hager

Nur noch wenige Tage bis zum Wettkampfbeginn. Eine gewisse Nervosität ist spürbar, jedenfalls bei der Trainerin. Noch läuft nicht jeder Start wie gewünscht. Noch lässt sich das eine oder andere Säuli vom grünen Klee auf der Rennstrecke ablenken, statt Tempo zu bolzen.

Besuch im Trainingscamp der Olma-Rennsäuli, die nach dem letztjährigen Ausfall die Besucherinnen und Besucher der grössten Publikumsmesse der Schweiz in St. Gallen wieder entzücken werden. Die Idee der bereits legendären Säulirennen stammt von Hans Milz, 65. Inspiriert vom Pig Racing in den USA, wollte der Bauer etwas Action in die Olma-Arena bringen. Damals, vor 24 Jahren, als die Messe ausschliesslich von Landwirten besucht wurde, sei er schon etwas belächelt worden.