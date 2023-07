Tennistalent Henry Bernet – Die Old-Boys-Nachwuchshoffnung spielt auf dem Roger-Federer-Court Der 16-jährige Henry Bernet ist die nationale Nummer 1 seines Jahrgangs und will bald auch international durchstarten. Thomas Wirz

«Mein Traum ist es, vom Tennis leben zu können. Ich trainiere jeden Tag mehrere Stunden, um dieses Ziel zu erreichen», sagt Henry Bernet. Foto: Nicole Pont

Wer an den nationalen Juniorenmeisterschaften den Titel in der U-18- oder der U-16-Kategorie gewinnt, zählt fraglos zu den grösseren Nachwuchshoffnungen des Landes. Der Basler Henry Bernet ist seit kurzem Teil dieser kleinen Gruppe, nachdem er vorletzte Woche im U-16-Event im Final den topgesetzten Flynn Thomas zu schlagen vermocht hat. Und damit nach zweimal Bronze und einmal Silber die erste Goldmedaille geholt hat.

Eine Überraschung war der erste nationale Titelgewinn für den Junior des TC Old Boys indes nicht. Er wird in seinem Jahrgang 2007 als aktuelle Nummer 1 der Schweiz geführt und steht auch schon länger im Nachwuchskader von Swiss Tennis. International ist er im Männerbereich als Nummer 190 des U-18-ITF-Rankings der aktuell viertstärkste Schweizer Junior, hinter den allerdings zwei Jahre älteren Kilian Feldbausch (60), Patrick Schön (75) und Matteo Lavizzari (167). Und sucht man nur nach den gleichaltrigen oder jüngeren Toptalenten, würde Bernet gar in den Top 30 der Welt erscheinen.

Die verheissungsvolle Ausgangslage für eine Profikarriere ist aber erst ein Anfang. Das weiss die Nummer 64 der nationalen Rangliste nur zu gut: «Mein Traum ist es, dereinst vom Tennis leben zu können. Ich trainiere jeden Tag mehrere Stunden, um dieses Ziel irgendwann zu erreichen.» Nachdem er anfänglich vom TIF-Trainergespann Nicole Züger und Rodolphe Handschin betreut worden ist, trainiert er seit kurzem nur noch im nationalen Leistungszentrum Biel. Wo er sich im Training hin und wieder auch mit nationalen Spitzencracks wie Leandro Riedi, Dominic Stricker oder Marc-Andrea Hüsler messen kann.

Auf die Frage, ob er da auch schon mal einen Satz gewonnen habe, antwortet der Junior lachend: «Ja schon, aber ich weiss nicht, wie voll sie da gespielt haben.» So oder so: Bei Swiss Tennis halten sie einiges vom noch ungeschliffenen Juwel, Headcoach Michael Lammer erwähnte Bernet erst kürzlich als einen von drei namentlich genannten internationalen Hoffnungsträgern der Alterskategorie U-16.

Die einhändige Rückhand als Markenzeichen

Der 1,91 Meter grosse Schlaks ist sich bewusst, dass er insbesondere im physischen Bereich noch viel Luft nach oben hat. Sein Coach Kai Stentenbach habe ihn eben erst wieder daran erinnert, dass er schon noch einige Kilo Muskeln draufpacken müsse. Was seine spielerische Entwicklung betrifft, hat er Vorbilder wie Stefanos Tsitsipas oder Roger Federer vor Augen. Dass er diese zwei Weltstars nennt, dürfte auch damit zu tun haben, dass er wie sie die Rückhand einhändig spielt. Was in seiner Generation fast schon nostalgisch anmutet.

Bei so viel Tennis ist nicht ganz zu vergessen, dass der Teenager noch nicht Vollprofi ist und in Biel zur Schule geht. Er tut dies jeweils am Morgen in einer Mischform von Präsenz- und Onlineunterricht, Ziel ist die Ablegung einer eidgenössischen Matur. Auf die Frage nach den nächsten sportlichen Vorgaben muss der frischgebackene Schweizer Juniorenmeister nicht lange überlegen und sagt: «Das nächste grössere Ziel ist die Teilnahme am Grand-Slam-Juniorenturnier von Melbourne im nächsten Januar. Dafür muss ich mein ITF-Ranking um mindestens 120 Ränge verbessern. Dazwischen werde ich wohl auch bei den Grossen das eine oder andere Future-Event in der Schweiz spielen.»

Bernet erwähnt das im August stattfindende 25’000-Turnier in Muttenz, für das er allerdings eine Wild Card benötigen würde. Bereits in diesen Tagen ist er in der Region in Aktion zu sehen, beim U18-ITF-Anlass seines Stammclubs TC Old Boys. In der Startrunde vom Dienstag (8.30 Uhr) trifft er auf den Niederländer Manvydas Balcunias. Und darf dabei – nomen est omen? – auf dem Roger-Federer-Court antreten.

ITF U-18 Basel by Rado. 24–29. Juli. TC Old Boys. Das tägliche Spielprogramm ist unter www.itftennis.com oder www.tcob.ch ersichtlich. – Finaltag ist Samstag, 29. Juli.

