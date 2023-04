Gerichtsreporterin im Interview – «Die Öffentlichkeit wird heute als Feind angesehen» Gisela Friedrichsen über minderjährige Messerstecherinnen, Gewalt durch Migranten und die Veränderungen in der Rechtsprechung nach #MeToo. Michèle Binswanger

Hat sich als nüchtern analysierende Stimme etabliert: Die Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen auf der Riederalp (VS). Foto: Dominic Steinmann

Gisela Friedrichsen war 30 Jahre Gerichtsreporterin. Seit 1989 berichtete sie für den «Spiegel», später für die «Welt» von allen wichtigen Prozessen wie dem NSU-Prozess oder der Anklage gegen Jörg Kachelmann. Dabei etablierte sie sich als nüchtern analysierende Stimme. Vor allem beim Kachelmann-Prozess meldete sie schon sehr bald Zweifel am Vorgehen der Staatsanwaltschaft an – und sollte damit am Schluss recht bekommen.