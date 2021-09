Familienstreit nach Seilbahnunglück – Die Odyssee des kleinen Eitan führte über Lugano nach Tel Aviv Ein sechsjähriger Bub überlebte als Einziger den Gondelabsturz am Lago Maggiore. Sein Grossvater holte ihn zu sich nach Israel. Seine Tante will ihn nach Italien zurückbringen. Oliver Meiler aus Rom , Peter Münch aus Tel Aviv

Der Sechsjährige befindet sich in Israel: Eitan, der zuvor in Italien lebte, und sein Grossvater in Tel Aviv. Foto: Screenshot RAI

Es ist ein Foto wie aus dem Familienalbum: Draussen auf dem Balkon in einer Hochhaussiedlung nahe Tel Aviv sitzt ein kleiner Junge auf dem Schoss des Grossvaters, der Junge winkt, der Opa lächelt. Doch keine heile Welt wird hier gezeigt, sondern ein gezielt lancierter Ausschnitt aus einem Familiendrama, das inzwischen die Behörden in Italien und Israel beschäftigt und dazu noch die Medien weltweit.

Es geht um das Schicksal des sechsjährigen Eitan, der im Mai das Seilbahnunglück am Lago Maggiore überlebte. 14 Menschen waren dabei gestorben, darunter seine aus Israel stammenden Eltern, sein kleiner Bruder und zwei Urgrosseltern. Die Anteilnahme am Schicksal des schwer verletzten Jungen war gross. Doch nun ist ein Streit entbrannt zwischen Eitans Familie auf der mütterlichen und der väterlichen Seite – und gekämpft wird um das Kind mit aller Härte.

Dies ist ein Drama mit einer Hauptfigur, die gewiss nicht weiss, wie ihr geschieht. Zwei Familien geben an, nur das Beste für ihn zu wollen. Zwei Familien zerren an ihm. Es geht darum, mit wem und wo Eitan nun leben und aufwachsen soll. Diplomaten sind eingeschaltet und Ermittler, Anwälte und PR-Berater. Die eine Familie, die des verstorbenen Vaters, bei der der Junge bis vor kurzem in Italien wohnte, spricht von Entführung, von Gehirnwäsche. Die andere Familie, mütterlicherseits, die Eitan nun nach Israel brachte, stellt den Fall als Rettungsaktion dar.

Die Familie von Eitans Mutter in Israel erhob Einspruch gegen die italienische Sorgerechtsentscheidung.

All das ist verworren zu einem undurchsichtigen Knäuel, doch unstrittig sind ein paar Fakten: Eitan hatte mit seinen Eltern in Norditalien, in Pavia, gelebt seit seinem ersten Lebensjahr. Nach dem Unglück, als der Junge noch im Spital lag, sprach ein italienisches Gericht das Sorgerecht der Schwester des Vaters zu. Sie wohnt ebenfalls in der Nähe von Pavia, als Ärztin, mit ihrer Familie und zwei Töchtern in Eitans Alter.

In Israel aber lebt die Familie von Eitans Mutter, und die hatte sogleich Einspruch erhoben gegen die italienische Sorgerechtsentscheidung. Vor gut zwei Wochen, an einem Samstag, war der Grossvater dann zu einem Besuch nach Italien gereist. Vereinbart war, dass er Eitan am Mittag abholt und um 18.30 Uhr wieder zurückbringt. Das Kind sollte sich in einem Spielzeugladen einige Geschenke aussuchen dürfen, das war der Plan: ein schöner Tag. Eitan versprach der Tante, dass er auch für sie etwas finden werde im Laden.

Das Schicksal von Eitan bewegt die Italiener sehr

Dann kam alles ganz anders. Der Grossvater hatte ein Auto gemietet, fuhr mit dem Kleinen sofort in die Schweiz, ins nahe Lugano, wo ein Privatjet auf sie wartete. Die Maschine hob um 15 Uhr ab. Als sie in Tel Aviv landete, war es in Pavia 18.25 Uhr, fünf Minuten vor dem ausgemachten Abgabetermin. Als auch die verstrichen waren, ging die Tante zur Polizei.

«La Stampa» titelte am Tag danach: «Die Odyssee des kleinen Eitan.» So, «piccolo Eitan», nennen ihn die italienischen Medien seit dem Unglück und den bangen Tagen im Turiner Kinderspital, wo er behandelt wurde. Er hatte viele Brüche davongetragen, doch wie durch ein Wunder blieben seine Wirbelsäule und sein Hirn unverletzt. Ein Physiotherapeut und eine Kinderpsychologin kümmerten sich danach um die Folgen seiner körperlichen und seelischen Verletzungen.

Ein Unglück mit 14 Toten, nur Eitan überlebte: Die abgestürzte Gondel in Stresa im vergangenen Mai. Foto: Keystone

Das Schicksal von Eitan bewegt die Italiener so sehr, dass nun jede Weiterung des Familiendramas in seitenlangen Zeitungsberichten verhandelt wird, jeden Tag. Da werden Psychologen und Experten für internationales Recht interviewt, jeder hat seine eigene These. Die Staatsanwaltschaft von Pavia leitete eine Untersuchung ein gegen den Grossvater – wegen des Verdachts auf Entführung.

Die Verteidigung behauptet, der Mann habe «impulsiv» gehandelt, weil ihn der medizinische Zustand des Knaben besorgt habe. Doch die Ermittler zweifeln an der Darstellung. Die Reise nach Israel kommt ihnen eher wie eine minutiös geplante Operation vor: Der Jet musste ja schon bestellt gewesen sein, er kam aus Hannover; und den Flughafen von Lugano wählte der Grossvater wohl aus, weil die Schweizer Zollbehörden die Namen der Passagiere nicht auf ihren Kontrolllisten führten.

«Nun ist er da, wo er sein soll, in seiner Heimat, in Israel.» Grossvater von Eitan in einem TV-Interview

«Wir prüfen alle Details des Vorfalls», sagte auch Luigi Di Maio, Italiens Aussenminister, «damit wir dann eingreifen können.» Eine diplomatische Verstimmung will man möglichst vermeiden. Israel und Italien haben in den vergangenen zwanzig Jahren ein Dutzend solcher Fälle von «entführten Minderjährigen» lösen können, ohne politisch über Kreuz zu geraten. Dieser aber ist natürlich besonders prominent geworden.

In Israel wurde Eitans Grossvater von der Polizei vorgeladen zum Verhör und anschliessend in einen fünftägigen Hausarrest entlassen. Das hinderte ihn nicht daran, sich in den Medien mit aller Kraft zu verteidigen. Eitan habe in Italien nicht die notwendige medizinische und psychische Hilfe bekommen, behauptet er. Deshalb habe er ihn «auf legale Weise» geholt.

Tante aus Italien wendet sich an Gericht in Israel

«Nun ist er da, wo er sein soll, in seiner Heimat, in Israel», sagte er in einem TV-Interview. Eitan werde all das gewiss verstehen, wenn er älter sei. «Eitan wird später zu mir sagen, Grossvater, du hast mich gerettet», erklärte er unter Tränen. «Und meine Tochter, die ich eines Tages im Himmel wiedersehen werde, wird stolz auf mich sein.»

Inzwischen ist auch Eitans Tante aus Pavia nach Israel gereist. Sie hat das Familiengericht in Tel Aviv eingeschaltet und erklärt, sie wolle den Knaben «auf friedlichem Weg» und so schnell wie möglich zurückbringen nach Italien. «Eitan hat bereits eine Familie verloren, er soll nicht noch eine verlieren», sagte sie.

Gelöst werden muss der Fall nun von Gerichten oder auch von Diplomaten beider Seiten. Der italienische Konsul in Israel, so heisst es in den Medien, habe Eitan in der Wohnung des Grossvaters besuchen können. Die Aussenministerien beider Länder seien im Gespräch.

