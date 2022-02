Knapper Sieg für Basler Linke – Die Obdachlosen dürfen künftig im Hotel übernachten Das Basler Parlament stellt sich hinter das Anliegen des Basta-Grossrats Oliver Bolliger. Der Kanton muss jetzt ein Hotel kaufen – oder eine Kooperation mit einem Hotel eingehen. Leif Simonsen

Die Essensabgabestelle Soup & Chill im Gundeli verzeichnete im vergangenen Jahr eine starke Zunahme an Kunden. Jetzt soll, wer kein Zuhause hat, künftig in einem Hotel untergebracht werden. Foto: Pino Covino

Rund 300 Menschen haben in Basel keinen festen Wohnsitz. Ein Teil von ihnen findet Unterschlupf bei Bekannten. Andere müssen in der Notschlafstelle übernachten – oder auf der Strasse. Basta-Grossrat Oliver Bolliger nimmt jetzt den Staat in die Pflicht. Er fordert, dass der Kanton ein Hotel für jene Menschen betreibt, die kein Dach über dem Kopf haben.