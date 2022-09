Wahlkampf in den USA – Die Obamas sind zurück im Weissen Haus Barack und Michelle Obama haben ihre Porträts im Weissen Haus enthüllt. War das vor allem Wahlkampfhilfe für Joe Biden oder ist es der Beginn ihrer Rückkehr? Fabian Fellmann aus Washington

Der Star der Feier: Michelle Obama nutzte ihre Ansprache bei der Enthüllung ihrer offiziellen Porträts im Weissen Haus für ein indirektes Schelten von Donald Trump. Foto: Michael Reynolds (EPA)

Vielen US-Amerikanern fehlt einer wie Barack Obama im Weissen Haus. Seine Selbstironie, seine Eloquenz und sein jugendlicher Swagger, diese selbstbewusste Lockerheit: was für ein Unterschied zu Donald Trump mit seinem Hang zu Prahlereien und Gemeinheiten, was für ein Unterschied zu Joe Biden, der sich bei jeder Rede in Erinnerungen aus seinem doch schon ziemlich langen Leben zu verlieren droht. Trotz seiner erst 61 Jahre weckt Obama bereits Nostalgie nach jenen guten alten Zeiten, in denen die amerikanische Demokratie noch in Ordnung war.