Weil man in Quarantäne sein Umfeld vor einer möglichen Ansteckung schützen kann und einen Beitrag an die Gemeinschaft leistet, damit sich die Pandemie nicht noch mehr ausbreitet. Das geht aber nur, wenn mindestens 60 Prozent der Bevölkerung mitmacht.

Die Studie sagt aber auch, dass die Mehrheit der Bevölkerung so eine App installieren würde. Das ist erfreulich. Jetzt ist es umso wichtiger, dieses Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Staat nicht zu verlieren. Darum müssen wir die Bedenken ernst nehmen und auf eine Lösung setzen, die einen dezentralen Ansatz verfolgt.

Wenn jetzt nur der Hauch des Gefühls aufkommt, vom Staat überwacht zu werden, verlieren wir das Vertrauen der Leute in die Politik, das würde der Demokratie schaden. Aber auch das Vertrauen in das Hilfsmittel Digitalisierung steht auf dem Spiel.

Judith Bellaiche (49) ist seit einem Jahr Geschäftsführerin des Schweizer IT-Verbands Swico. Im Herbst 2019 wurde sie für die GLP Zürich in den Nationalrat gewählt. Die Juristin setzt sich als Politikerin für Start-ups ein. Sie wohnt mit ihrer Familie in Kilchberg ZH. (red)

Das wäre kompliziert geworden. Aber ich vertraue darauf, dass die führenden Köpfe in diesen Firmen sich ihrer Verantwortung bewusst sind. Ethik und Eigenverantwortung sind in der IT-Branche zunehmend wichtige Themen, und auch bei Swico haben wir einen Ethic Circle ins Leben gerufen.

Was denken Sie, ist der Digitalisierungsschub durch Corona nachhaltig oder gleich wieder vergessen?

Der Lockdown hat vieles an die Oberfläche gespült, Gutes wie Schlechtes. Digitale Defizite im Gesundheitsbereich, in der Versorgung, in den Schulen und der Chancengleichheit. Aber ich denke, dass die Krise einen Auftakt in eine digitalisierte Gesellschaft bedeutet, vieles wird hinterfragt und künftig anders gehandhabt werden. Firmen werden Flugkosten sparen und vermehrt Videokonferenzen durchführen.