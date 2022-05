Zug erzwingt eine Finalissima Ein Zürcher Sturmlauf in die bitterste Niederlage

Die ZSC Lions werden für ihren beherzten Auftritt in der Derniere im Hallenstadion nicht belohnt und verlieren 0:2 gegen den EV Zug. Am Sonntag in der Bossard Arena fällt die Entscheidung.