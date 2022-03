«Apropos» – der tägliche Podcast – Die nukleare Drohung Wladimir Putin schreckt mit seiner impliziten Atomwaffen-Drohung die Welt auf. Wie realistisch ist ein Nuklearkrieg? Und was würde er bedeuten? Hintergründe bei «Apropos». Mirja Gabathuler als Host Christof Münger als Gast

Wladimir Putin erteilt dem russischen Verteidigungsminister Sergei Schoigu und dem Militärführer Waleri Gerassimow den Auftrag, die Abschreckungswaffen in Alarmbereitschaft zu versetzen. Bild: Keystone

Die Drohung war implizit, aber deutlich: Wladimir Putin ordnete am Sonntagnachmittag an, die Abschreckungswaffen in Alarmbereitschaft zu versetzen. Dies als Reaktion auf die strikten Sanktionen der Nato-Länder. Von Atomwaffen war in dem vom Kreml verbreiteten Video wortwörtlich keine Rede. Dennoch schreckte die Anweisung viele Beobachter auf.

Unter welchen Umständen wäre der Einsatz von nuklearen Waffen denkbar oder gar realistisch? Könnte Putin ihren Einsatz im Alleingang befehlen? Was würde ein solcher Tabubruch weltweit auslösen? Und welche militärischen Kräfte stehen sich aktuell in der Ukraine gegenüber? (Lesen Sie zum Thema auch das Interview mit ETH-Nuklearexperte Oliver Thränert.)

Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Christof Münger leitet das Ressort International. Der promovierte Historiker analysiert und kommentiert die US-Politik. Reportagereisen führten ihn in den Irak, nach Haiti oder in den Kongo. Zusammen mit seinem Team plant und produziert er den Ausland-Teil.

