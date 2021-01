Leitartikel zur Hetze gegen Bettler – Die Notunterkunft ist ein Zeichen der Menschenwürde Solange das Betteln in diesem Kanton nicht verboten ist, brauchen wir pragmatische Lösungen, um mit den Roma umzugehen – und keine präventive Vertreibungstaktik. Katrin Hauser

Die Debatte um Bettler in Basel lässt ein gewisses Mass an Menschenwürde vermissen. Bild: Dominik Plüss

Was in dieser Woche seinen traurigen Höhepunkt erreichte, begann bei einem harmlosen Gespräch zweier Basler Grossräte Mitte Juli auf Twitter: Balz Herter (CVP) ärgerte sich über die Zunahme an Bettlern im Kleinbasel: «Kaum ist das gelockerte Übertretungsstrafgesetz in Kraft, tummeln sich wieder osteuropäische Bettlerbanden in Basel. Allein um den Claraplatz hat es vier Leute mit identischen Schildern.» Ratskollege Joël Thüring (SVP) pflichtete ihm bei und bedankte sich bei den «linken Parteien Basels für diese Auswüchse». Das kurze Geplänkel markierte den Beginn einer Debatte, die von Tag zu Tag emotionaler und auch gehässiger wurde, eines jedoch immer mehr vermissen liess: die Menschenwürde.