Die Notre-Dame von Paris als europäisches Projekt?

Kathedralen erscheinen uns heute als seit Jahrhunderten fertig gebaute Gotteshäuser. Doch das stimmt nicht. An alten Sakralbauten ist gerne immer mal wieder geflickt, korrigiert, um- und angebaut worden. Das zeigt sich auch am 1000-jährigen Basler Heinrichs-Münster, das sich nicht von Anfang an so präsentierte, wie wir es heute kennen, sondern erst nach dem Erdbeben seine grundlegende Form erhalten hat.